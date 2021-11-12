香港開打第3針 首日近1.7萬人接種

香港特首林鄭月娥（左）11日接種第三劑科興新冠疫苗。（新華社）

新冠疫苗 第三針昨日開打，共1萬6825人接種，當中占逾六成、1萬489人選復必泰，近四成、6336人選科興。特首林鄭月娥 、食物及衛生局長陳肇始及公務員事務局長聶德權均打了科興。同時，第三針令接種中心再現人龍，部分中心有長者排隊，有長者批評資訊不足。

明報報導，港大微生物學系講座教授袁國勇昨在商台《在晴朗的一天出發》稱，接種兩針科興的抗體水平跌得快，據港大研究，第三針改為復必泰，抗體水平高過三針科興，建議有關市民第三針打復必泰，但尊重個人選擇。

據報導，曾稱抗體不是愈高愈巴閉（厲害）的林鄭月娥昨早在到北角渣華道體育館的疫苗接種中心打科興，與她同場打科興的聶德權回應稱，兩款疫苗在預防重症和死亡風險的保護力相若，就個人而言「比較喜歡」滅活技術平台，故第三針很自然地接種同一平台。

兩名政府專家顧問選擇不同，港大專家袁國勇考慮以自己身體做實驗，接種科興「溝針」，中大專家許樹昌則計畫打復必泰。

另外，新冠疫苗顧問專家委員會15日將開會討論降低科興疫苗接種年齡下限至3歲的申請；港府暫未收到在下調復必泰接種年齡的申請。提倡仿效以色列 推出「疫苗通行證」的政府專家顧問袁國勇認同，若下調接種年齡，相關學童應全面接種。但有小學校長估計，學童家長或因本港未有相關接種數據而擔憂，保持觀望態度。