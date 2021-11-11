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香港北角野豬出沒 撲咬輔警傷口見骨

香港新聞組／香港11日電
一名輔警9日處理一宗野豬發現案時，被野豬噬咬身體多處，包括右小腿及臀部，男警事後坐在椅上等候醫治，狀甚痛苦。（取材自臉書）
一名輔警9日處理一宗野豬發現案時，被野豬噬咬身體多處，包括右小腿及臀部，男警事後坐在椅上等候醫治，狀甚痛苦。（取材自臉書）

警方前晚接報北角天后廟道發現一隻受傷野豬，前往處理的一名輔警突遭100公斤重雄性野豬襲擊，右小腿內側嚴重受傷大量出血，右臀亦被咬一口，緊急送醫。野豬事後失足從10米高處墜地，當場死亡。

明報報導，事發於前晚8時許，警方接報天后廟道42號發現受傷野豬，遂通知漁農自然護理署職員一同前往處理，在飛龍台停車場附近發現該野豬。警員持盾戒備，惟捕捉時野豬疑因傷受驚過度，突然撲向一名男警，噬咬男警身體多處，男警躲避不及受傷。

據報導，男警右小腿內側嚴重受傷，一度血流不止，傷口長達6吋，深可見骨，其右臀部亦被咬到，混亂期間更跌傷腰部。救護員到場處理男警傷口，將他送住瑪麗醫院治理，現時仍在留院，情况穩定，據悉需要做手術。野豬襲擊男警後，失足從10米高處墜斃。

咬傷警員的野豬事後從10米高處墜亡。（取材自臉書）
咬傷警員的野豬事後從10米高處墜亡。（取材自臉書）

報導稱，香港野豬關注組幹事Roni表示，野豬一般不會主動攻擊，除非受到挑釁、威嚇等，相信今次事件因野豬已受傷，本身已十分驚慌，遇到捕捉更加激發其自衛本能，撞向警員並咬噬他。Roni建議市民如遇到野豬，盡量與野豬保持距離，靜待漁護署等有經驗人員到場，利用麻醉槍等較溫和工具捕捉野豬，並將牠送離現場或返回郊野。近年野豬走入市區情况趨普遍，Roni稱因市民經常入侵牠們郊野棲息地，亦有不少市民愛餵飼野豬，導致牠們不時跑到市區覓食，呼籲市民切勿餵飼。

報導指出，據漁護署數字，今年首8個月接獲728宗野豬出沒或滋擾報告，9宗為傷人報告，較去年全年接獲的3宗傷人報告增加兩倍。

香港

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