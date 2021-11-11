我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫苗接種率99% 柏加大橄欖球隊仍爆集體感染

全美100個「房價最貴」郵遞區號 47個在金山灣區

確診機師香港社區任行 港區人代田北辰料影響通關

香港新聞組／香港11日電
衛生署衛生防護11日中心通報，香港新增5宗新冠肺炎確診病例，均為輸入病例。當中確診患者曾到訪過的30個指明地方被納入強制檢測，包括灣仔入境事務大樓。（中新社）
衛生署衛生防護11日中心通報，香港新增5宗新冠肺炎確診病例，均為輸入病例。當中確診患者曾到訪過的30個指明地方被納入強制檢測，包括灣仔入境事務大樓。（中新社）

正當香港與內地商討通關之際，昨天國泰航空兩名貨機機師確診新冠病毒，病毒量高且帶L452R變異病毒株，再次揭露豁免檢疫措施構成外防漏洞，其中一人返港後發病前一日曾到尖沙咀食肆。衛生防護中心昨證實，兩人抵港只需醫學監察便可在社區遊走。港區人大代表田北辰表示，有關個案勢必影響與內地通關。

明報報導，衛生防護中心稱非常關注在社區傳播風險，密切注意一兩周內有否不明源頭個案，港府需考慮須否限制或減少機組人員在港逗留地點和需隔離的地點。專家許樹昌稱豁免檢疫或有觸發第五波疫情風險，建議機組人員檢疫一周。

據報導，香港昨增5宗輸入確診，初步確診約有5宗。確診個案包括兩名國泰外籍貨機機師、一名於檢疫酒店確診的機組人員，以及已完成檢疫的外傭和15歲女童。

報導稱，兩名機師在11月6日乘坐航班CX2066由德國法蘭克福抵港，於機場驗出陰性後返回寓所。其中57歲機師居於大嶼山愉景灣蔚陽的獨立屋，與妻、兩子和外傭同住。其妻任職愉景灣國際學校小學教師，兒子分別就讀該校小五和幼稚園學前班，120名學生被列為密切接觸者的密切接觸者檢疫3日。

香港01報導，港區人大代表田北辰10日表示，有關個案絕對影響與內地通關，據其了解，內地對事件非常關注，直言現時機組人員免檢疫做法，「似乎過不了大陸那關。」他又稱，由於通關關乎健康安全，根據內地作風，通關前會有內地專家、官員到港「微服出巡」了解，假如見到有大廈因上述個案而被圍封，同樣對通關有影響。

另據明報報導，疫情影響全球近兩年，港大微生物學系講座教授袁國勇認為，走出疫情困局的唯一方法是所有人都打疫苗兩至三針，又認為何時開關取決於有無決心全民接種，「如果做不到，一開關一定大件事」。香港現時接種率近七成，被問如何呼籲其餘的人打針，他建議參考以色列，上班、上課及進入公共場所須出示「疫苗通行證」。

香港 疫情 疫苗

上一則

湖南瑤族女孩半歲失聰 逆襲上清華讀博

下一則

北京新增7例本土 海淀中石油1家5口全染疫

延伸閱讀

舊金山社區青年中心新樓 列治文區動土

舊金山社區青年中心新樓 列治文區動土
台灣春節檢疫再改7+7？本周公布細節

台灣春節檢疫再改7+7？本周公布細節
香港也扶貧 貧窮率從23.6%降至7.9%

香港也扶貧 貧窮率從23.6%降至7.9%
港人不滿限聚令 林鄭民望再探底 反對率高達66%

港人不滿限聚令 林鄭民望再探底 反對率高達66%

熱門新聞

中國國務院副總理張高麗。（中新社）

張高麗1張撲克臉 卻陷彭帥不倫風波 形象反差巨大

2021-11-03 19:55
三人在路邊的互動令網友及路人側目。（視頻截圖）

2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事

2021-11-06 10:00
中國工程院院士鍾南山。圖／中新社

中國此波疫情不歇 鍾南山揭2項原因

2021-11-06 11:16
彭帥自爆與張高麗不倫戀。（Getty Images）

彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」

2021-11-03 11:36
彭帥（左圖）日前驚爆與張高麗不倫戀。（取材自推特）

研判彭帥「已懷孕遭軟禁」日媒體人：她跟習江權鬥無關

2021-11-07 20:37
中國大陸職業網球女將彭帥的微博帳號，2日深夜發出長文，控訴前副總理張高麗強迫她發生性行為。（路透）

彭帥#MeToo燒上中共政要 西方媒體：時機與對象不尋常

2021-11-04 01:16

超人氣

更多 >
獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺

獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺
芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

2022納稅年度 夫妻可少「稅」一些了

2022納稅年度 夫妻可少「稅」一些了
奧地利出奇招 妓院提供疫苗 接種還「免費服務30分鐘」

奧地利出奇招 妓院提供疫苗 接種還「免費服務30分鐘」
成人都打輝瑞補強針 感恩節前估獲准

成人都打輝瑞補強針 感恩節前估獲准