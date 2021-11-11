確診機師香港社區任行 港區人代田北辰料影響通關

衛生署衛生防護11日中心通報，香港新增5宗新冠肺炎確診病例，均為輸入病例。當中確診患者曾到訪過的30個指明地方被納入強制檢測，包括灣仔入境事務大樓。（中新社）

正當香港 與內地商討通關之際，昨天國泰航空兩名貨機機師確診新冠病毒，病毒量高且帶L452R變異病毒株，再次揭露豁免檢疫措施構成外防漏洞，其中一人返港後發病前一日曾到尖沙咀食肆。衛生防護中心昨證實，兩人抵港只需醫學監察便可在社區遊走。港區人大代表田北辰表示，有關個案勢必影響與內地通關。

明報報導，衛生防護中心稱非常關注在社區傳播風險，密切注意一兩周內有否不明源頭個案，港府需考慮須否限制或減少機組人員在港逗留地點和需隔離的地點。專家許樹昌稱豁免檢疫或有觸發第五波疫情 風險，建議機組人員檢疫一周。

據報導，香港昨增5宗輸入確診，初步確診約有5宗。確診個案包括兩名國泰外籍貨機機師、一名於檢疫酒店確診的機組人員，以及已完成檢疫的外傭和15歲女童。

報導稱，兩名機師在11月6日乘坐航班CX2066由德國法蘭克福抵港，於機場驗出陰性後返回寓所。其中57歲機師居於大嶼山愉景灣蔚陽的獨立屋，與妻、兩子和外傭同住。其妻任職愉景灣國際學校小學教師，兒子分別就讀該校小五和幼稚園學前班，120名學生被列為密切接觸者的密切接觸者檢疫3日。

香港01報導，港區人大代表田北辰10日表示，有關個案絕對影響與內地通關，據其了解，內地對事件非常關注，直言現時機組人員免檢疫做法，「似乎過不了大陸那關。」他又稱，由於通關關乎健康安全，根據內地作風，通關前會有內地專家、官員到港「微服出巡」了解，假如見到有大廈因上述個案而被圍封，同樣對通關有影響。

另據明報報導，疫情影響全球近兩年，港大微生物學系講座教授袁國勇認為，走出疫情困局的唯一方法是所有人都打疫苗 兩至三針，又認為何時開關取決於有無決心全民接種，「如果做不到，一開關一定大件事」。香港現時接種率近七成，被問如何呼籲其餘的人打針，他建議參考以色列，上班、上課及進入公共場所須出示「疫苗通行證」。