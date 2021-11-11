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港媒：城大校長郭位 傳2023年約滿不續任

香港新聞組／香港11日電
城市大學校長郭位決定2023年約滿後不再續任。（本報資料照片）
城市大學校長郭位決定2023年約滿後不再續任。（本報資料照片）

香港科技大學校長史維9日宣布請辭，港媒報導，一手把城市大學引領進全球進步最多的大學之一的城大校長郭位，也決定2023年約滿後不再續任。郭位2008年5月上任後，處理過不少危機，主張「政教分離」，讓大學保持政治中立。任期內，城大國際排名亦節節上升，並開創全港首所動物醫學院、落實在東莞建立分校等。

據報導，郭位曾多次在大學校董會及教務會議上，向管理層及院長清楚表達是適當時間退下，不再續約，讓大學有時間物色適當的繼任人，但未交代去向，僅指會專注研究或其他工作。據悉席間有教授提出過挽留，形容在他帶領下大學發展迅速，國際排名及學術發展上表現卓越，惟郭位去意已決，希望趁尚有精力時，專注研究或其他工作，並對任內工作得到各方支持表示感恩。

出任城市大學校長逾十年的郭位是美籍台灣人，在台灣國立清華大學核子工程學士畢業後，便來美國修讀碩士及博士課程，現任美國田納西州大學工學院院長，不僅是美國國家工程院院士及台灣中央研究院等多國院士和華人學術領袖，在電子系統研究上成就卓越。

在反送中風暴時，郭位多次呼籲各界保持克制及理性討論，期望港府以誠意及開放心胸與各界人士溝通，方能避免煩躁不滿的社會情緒持續爆發。

此外，郭位7月在香港書展中的高教論壇上，提出其「心件」的辦學之道，還明確提出外人切勿插手干預大學事務。他認為，大學應是求道理、做學問的地方，要以學術為主，外面的機構、政黨、媒體、宗教、街頭政爭、私人恩怨等等，都應「非請莫入」。沒有人可以用大學平台來做與大學無關的事。理想的大學，就是學術自由、大學自主、政教分離。

郭位在書展上的演講，以向中國唯一本土學者獲諾貝爾獎的屠呦呦致敬收尾，他稱屠呦呦是中國高教界清流，有助社會遠離浮燥。

台灣 美國 工作

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