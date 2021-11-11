納入派錢、公屋福利 香港學者：誇大扶貧力度

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

最新《香港 貧窮情況報告》10日出爐，明報報導，有學者質疑當局計算方法，稱不應計及全民派錢措施，亦質疑不應涵蓋公屋福利 ，認為數字誇大扶貧力度。社福界稱非恆常現金措施難持續，料來年貧窮率會惡化，亦關注在職貧窮成為長期現象。

在過往報告，以18個區議會分區計畫，觀塘、葵青、黃大仙、北區、深水埗、屯門及元朗向來是貧窮情況表現較差地區。由於這些地區貧窮戶受惠於港府各項扶貧助弱措施比例相對較高，因此在計及港府政策介入的成效後，這7區貧窮率下降幅度明顯，觀塘區成為政策介入後貧窮率最低地區之一。

香港01報導，不過，如以港府政策介入前數據排名，觀塘區貧窮率依然冠絕各區達28.8%，深水埗及屯門改善明顯，均較前年跌3位，排全港最窮地區第5及第8位。至於灣仔及中西區，仍是全港貧窮率最低分區。

明報報導，中大社工系副教授黃洪指出，疫下工資中位數跌，導致貧窮線下調，當港府計及派錢措施，令部分人「浮番上貧窮線」，僅數字上脫貧，貧窮數字非反映實况。他批評報告對疫下貧窮輕描淡寫，「港府沒感受到貧窮人口的水深火熱」，他關注疫下基層工資減少，即使失業後重新找到工作 工資亦不高，擔憂在職貧窮會成為長期現象。

據報導，港大社會工作及社會行政學系榮休教授周永新相信，因為去年失業率及就業不足率偏高，中下階層工資亦減少，故政策介入前貧窮人口大增。他相信政策介入後貧窮人口及貧窮率大跌原因包括計及公屋福利。他不認同報告計及去年全民派錢措施，稱措施不是須經濟審查的現金扶貧措施，亦質疑不應涵蓋公屋福利，認為政策介入後的數字「誇大了扶貧力度」。

報導稱，扶貧委員會委員鄧家彪相信因派錢等措施及公屋，令減貧數字大增，「但港府是否年年都可以係咁派？」認為長遠要增加在職人口及基層工資，建議盡快檢視並提高最低工資、增加託兒等服務以釋放家庭勞動力。社聯則認為雖然去年政策介入後扶貧效果顯著，但今後經濟及勞動巿場仍受疫情影響，港府在赤字下能否維持非恆常現金支援成疑，故貧窮很可能繼續惡化，基層勞工難以餬口。