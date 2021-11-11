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去年港每5人就有1窮人 23.6%貧窮率創12年新高

香港特派員李春／香港11日電
港府報告顯示，去年有大約165.3萬貧窮人口，貧窮率23.6%。（中通社）
港府報告顯示，去年有大約165.3萬貧窮人口，貧窮率23.6%。（中通社）

香港扶貧委員會10日開會討論「2020年香港貧窮情況報告」，香港貧窮人口達到165.3萬的新高，貧窮率也達到23.6%新高，兩者都是2009年有紀錄以來最高。

按香港政府統計處的數字，到今年年中香港人口數字為739萬多人，換算下，香港大約每5人就有1人為貧窮人口。

但扶貧委員會會議透露，指在港府「政策介入」後，香港貧窮人口降為55萬4000人，貧窮率是7.9%。

所謂「政策介入」，主要包括恆常現金等政策，恆常現金項目指政府給予個別住戶的恆常現金資助，例如社會保障金額及現金教育津貼等。香港政府認為推出一次性的措施對基層可起到舒緩作用，有效抑制貧窮率在經濟衰退下出現的急劇升勢。

香港2020年的貧窮線是，1人家庭每月收入不足4400元（港幣，下同，約564.6美元）、2人家庭月入不足9500元、4人住戶每月1萬800元以下，被界定為貧窮。

香港大學社會工作及社會行政學系教授葉兆輝說，去年受疫情影響，加上人口老化，家庭人口單位減少，令香港貧窮人口增加。預計今年疫情比較受控，失業率改善，希望今年貧窮人口能減少。

對港府的「政策介入」，葉兆輝指香港政府在疫情下投放資源，提供現金支援，包括在去年全民派錢1萬元，壓低了貧窮人口的數字，但香港政府不可能每年都提供同樣金額的現金支援。有效改善貧窮問題的方法，是提升工人的最低工資和保障工作待遇。

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