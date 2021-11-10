涉轉載網路貼文籲立法會選舉投白票 3港人被拘

香港廉署9日拘捕3人涉於網上轉載帖文呼籲市民在立法會選舉中投白票。涉案的為流亡海外立法會前議員許智峯上月在臉書發布有關「如水計畫」的帖文。（取材自許智峯臉書）

廉政公署昨天拘捕三人涉嫌於網路轉載貼文呼籲市民在立法會選舉中投白票，涉嫌違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》第27A條，即「在選舉期間內藉公開活動煽惑另一人不投票 或投無效票」。這是《條例》修訂後，首次有人被廉署引用新罪行拘捕，廉署不排除再有進一步執法行動。

大公報報導，廉政公署昨天採取執法行動，拘捕兩名男子和一名女子，他們涉嫌於網路轉載貼文呼籲市民在立法會選舉中投白票，涉嫌違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》（《條例》）第27A條，即「在選舉期間內藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票」。調查仍在進行，廉署不排除再有進一步執法行動。

被捕兩男一女，年齡介乎29歲至65歲，他們涉嫌在2021年立法會換屆選舉的選舉期間違反《條例》第27A條，於網路轉載貼文，呼籲市民在立法會選舉中投白票。廉署於行動中檢走數部手提電話，所有被捕人士已獲准保釋候查。根據既定程序，廉署完成調查後，會將調查結果交與律政司徵詢法律意見，以決定是否作出檢控。

廉署提醒市民，任何人士干犯《條例》第27A條，一經定罪最高可判處監禁三年及罰款20萬港元（約2.5萬美元）。

另據明報報導，廉政公署此次行動是《條例》修訂後，首次有人被廉署引用新罪行拘捕。

據報導，涉案的為流亡海外立法會前議員許智峯上月底在臉書 發布有關「如水計畫」的文章，前日被保安局長鄧炳強在網誌中點名批評。許智峯回應稱：「政權無理濫捕，做法極其可恥。」他說早前在「如水計畫」中提到，若計畫進入第三階段，運動已觸動政權神經，並開始搜捕市民，公眾應停止公開轉載相關內容，以保障自身安全。他呼籲公眾停止轉載，計畫應改以私下進行。至截稿為止，該帖仍未被刪除，累計有逾3500個「讚好」及逾600次轉載。

報導稱，身處英國的沙田前區議員丘文俊亦多次在臉書呼籲市民杯葛立法會選舉，深水埗前區議員李文浩則發起網上民調 ，調查打算不投票、投白票及投廢票的人數。