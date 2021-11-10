我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新州36歲華母殺死兒女 7歲女、10月大幼子陳屍車內

芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺

港人不滿限聚令 林鄭民望再探底 反對率高達66%

香港特派員李春／香港10日電
香港特首林鄭月娥25日以網上課程形式，「現身說法」為公民與社會發展科老師上一堂課。（中通社）
香港特首林鄭月娥25日以網上課程形式，「現身說法」為公民與社會發展科老師上一堂課。（中通社）

香港兩項最新民調，一現罕有之高，一現不變的低。高的是香港人對港府防疫規定過緊的不滿，認過緊者高達97%；低的是香港特首和司長的民望，民望淨值負到數十個百分點。

香港民意研究所昨公布最新「限聚指數」，指過半數受訪市民認為目前港府的防疫規定過緊。高達97%的受訪者認為「限聚令」過緊，逾73%市民認為現時完全不需要「限聚令」措施。

香港民意研究所還公布最新的特首及港府民望調查，特首林鄭月娥的最新評分為35.7分，較上月中下旬微跌1.3分，有32%受訪者給予林鄭0分；最新支持率為23%，反對率高達66%，林鄭的民望淨值維持負42個百分點。

港府司長方面，由保安局長升任的政務司長李家超評分為36.5分，微跌0.9分；但民望淨值增加4個百分點，最新為負6個百分點，當中支持率為29%，反對率為35%。律政司長鄭若驊，最新評分為28.8分，民望淨值為負39個百分點。

民調顯示，香港財政司長陳茂波民望評分較上月增加2.3分，繼續排三司之首。（中新社...
民調顯示，香港財政司長陳茂波民望評分較上月增加2.3分，繼續排三司之首。（中新社）

財政司長陳茂波評分較上月增加2.3分，最新為44.2分，創2018年2月以來新高，繼續排三司之首；支持率淨值亦增加7個百分點，最新為正2個百分點，支持率為31%，反對率則為29%。

今次調查在上月29日至本月3日進行，以隨機抽樣方式，成功以電話訪問1004名18歲或以上香港居民。

香港新聞組／香港10日電

文匯報報導，施政報告明確指出要加強憲法、基本法和國安教育，香港特區行政長官林鄭月娥早前在發表施政報告時透露，已向教育局提議由她「現身說法」為公民與社會發展科老師上一堂課，讓他們「更好掌握行政長官在『一國兩制』下的憲制地位和職權。」林鄭月娥昨日透露，有關課堂將於25日以網上課程形式進行，主題為「按基本法規定的香港特別行政區行政長官憲制地位」，由她親自主講，課堂1.5小時，對象是所有中學校長、副校長、科主任及教師，屆時設問答環節。

香港 林鄭月娥 教育局

上一則

路透：地產巨頭籲國企戰略投資 盼收購項目 補充現金流

下一則

詐騙集團踢鐵板 男子不會轉帳 3歹徒輪流上場教不會

延伸閱讀

拚通關 香港特首：廣東先行 學者不同調

拚通關 香港特首：廣東先行 學者不同調
香港特首林鄭月娥曝手打石膏照：最難穿衣寫字

香港特首林鄭月娥曝手打石膏照：最難穿衣寫字
林鄭月娥自曝「手打石膏照」 嘆面對兩大難題

林鄭月娥自曝「手打石膏照」 嘆面對兩大難題
香港特首林鄭月娥跌倒骨折 留院觀察一晚 已包紮出院

香港特首林鄭月娥跌倒骨折 留院觀察一晚 已包紮出院

熱門新聞

中國網球選手彭帥。圖為她2016年參加中國公開賽檔案照片。（Getty Images）

女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風

2021-11-02 15:17
彭帥微博帳號2日發文，投下震撼彈。（Getty Images）

彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」

2021-11-02 17:06
彭帥自爆與張高麗不倫戀。（Getty Images）

彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」

2021-11-03 11:36
中國國務院副總理張高麗。（中新社）

張高麗1張撲克臉 卻陷彭帥不倫風波 形象反差巨大

2021-11-03 19:55
三人在路邊的互動令網友及路人側目。（視頻截圖）

2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事

2021-11-06 10:00
中國工程院院士鍾南山。圖／中新社

中國此波疫情不歇 鍾南山揭2項原因

2021-11-06 11:16

超人氣

更多 >
影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多

影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多
新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內

新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內
芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺

芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺
加州夫婦見兒「深膚色」一查試管植錯胚胎 崩潰打官司

加州夫婦見兒「深膚色」一查試管植錯胚胎 崩潰打官司
美參眾議員搭軍機訪台 台外交部：行程AIT安排

美參眾議員搭軍機訪台 台外交部：行程AIT安排