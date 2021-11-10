港人不滿限聚令 林鄭民望再探底 反對率高達66%

香港特首林鄭月娥25日以網上課程形式，「現身說法」為公民與社會發展科老師上一堂課。（中通社）

香港 兩項最新民調，一現罕有之高，一現不變的低。高的是香港人對港府防疫規定過緊的不滿，認過緊者高達97%；低的是香港特首和司長的民望，民望淨值負到數十個百分點。

香港民意研究所昨公布最新「限聚指數」，指過半數受訪市民認為目前港府的防疫規定過緊。高達97%的受訪者認為「限聚令」過緊，逾73%市民認為現時完全不需要「限聚令」措施。

香港民意研究所還公布最新的特首及港府民望調查，特首林鄭月娥 的最新評分為35.7分，較上月中下旬微跌1.3分，有32%受訪者給予林鄭0分；最新支持率為23%，反對率高達66%，林鄭的民望淨值維持負42個百分點。

港府司長方面，由保安局長升任的政務司長李家超評分為36.5分，微跌0.9分；但民望淨值增加4個百分點，最新為負6個百分點，當中支持率為29%，反對率為35%。律政司長鄭若驊，最新評分為28.8分，民望淨值為負39個百分點。

民調顯示，香港財政司長陳茂波民望評分較上月增加2.3分，繼續排三司之首。（中新社）

財政司長陳茂波評分較上月增加2.3分，最新為44.2分，創2018年2月以來新高，繼續排三司之首；支持率淨值亦增加7個百分點，最新為正2個百分點，支持率為31%，反對率則為29%。

今次調查在上月29日至本月3日進行，以隨機抽樣方式，成功以電話訪問1004名18歲或以上香港居民。

香港新聞組／香港10日電

文匯報報導，施政報告明確指出要加強憲法、基本法和國安教育，香港特區行政長官林鄭月娥早前在發表施政報告時透露，已向教育局 提議由她「現身說法」為公民與社會發展科老師上一堂課，讓他們「更好掌握行政長官在『一國兩制』下的憲制地位和職權。」林鄭月娥昨日透露，有關課堂將於25日以網上課程形式進行，主題為「按基本法規定的香港特別行政區行政長官憲制地位」，由她親自主講，課堂1.5小時，對象是所有中學校長、副校長、科主任及教師，屆時設問答環節。