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史維請辭校長 香港科大稱他具遠見 學生讚他願聆聽

香港新聞組／香港10日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

史維於2010年8月加入科大，出任首席副校長，執掌大學的學術事務；2018年9月，他獲委任為科大第四任校長至今。科大形容史維是一位具遠見的教育家，有學生會前會長稱，史維願聆聽學生意見，「很有學生心」。

科大昨表示，史維一直致力推動革新，科大在其領導下，科研能力得到香港、內地和國際間的廣泛認同，成就了多方捐款、投資和合作機會，也得到公民營界別的高度評價。

史維就其請辭表示，他很榮幸在過去11年多能以科大為家，在創校團隊和一眾前科大成員所奠定的堅實基礎上，與各同仁及支持者努力不懈，才能讓科大的學術水平、開放思維及大學聲望持續蓬勃發展。

明報報導，科大說，史維在任近12年貢獻良多，除推動學術雙軌發展框架、帶領大學研究團隊在教資會兩屆評審工作奪佳績。科大校董會成員容永祺稱，史維向校董會主席廖長城請辭，他不評論其離職原因，「人各有志，會祝福他」。他表示欣賞史維「做得好」，領導科大提升學術水平。

據報導，科大學生會前會長麥嘉俊昨表示，曾向史維反映學會資源緊絀問題，稱史維願安排時間聆聽學生意見。他又說，自己與史維各自的任期內同經歷反修例事件，形容史維在眾資助大學校長中態度不算極端，「反應沒那麼大和強硬」，對其領導作風感到難能可貴；又稱史維曾要求警方交代救援受阻原因，「不同的事，見到他很有學生心」。

報導稱，8間資助大學3名校長於2023年換屆。史維是科大4任校長中第3人宣布提早離任，2000年，創校校長吳家瑋宣布提早退休，接任者朱經武是唯一完成任期的校長；第3任校長陳繁昌2009年上任，獲續任後提早1年請辭，曾形容「不用霸住個位」，由時任首席副校長史維接任。

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