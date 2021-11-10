提早1年 台裔美人史維突辭香港科技大學校長

周梓樂2019年在參與「反送中」示威時不幸墜樓身亡，科大學生在校園祭悼。（路透資料照片）

香港 科技大學校長史維突然請辭，將於明年10月19日卸任，比原定2023年9月屆滿的任期提早一年。史維任內經歷2019年反修例（反送中 ）風波，在眾多大學校長中，史維對事件的態度及言論相對低調。學者表示，兩岸關係緊張下，如史維等具台灣 背景的大學校長處境矛盾，預料日後「海歸派」內地學者出任本地大學校長或成趨勢。

香港科技大學校長史維9日突然請辭。（中通社資料照片）

科大未透露史維去向，稱將按程序盡快成立遴選委員會，啟動全球招聘工作。

「反送中」運動發生後，本地一些大學校長或高層也捲入輿論漩渦中，部分校長因使用「暴力」兩字來形容這場運動，以致遭到學生及示威者抨擊。前年7月1日，「反送中」示威者衝進立法會後，多所大學校長公開譴責示威者，但史維的立場比較低調，他說，縱使須譴責暴力，社會有必要討論問題根源。

2019年11月初，科大學生周梓樂在參與「反送中」示威時不幸墜樓身亡，觸發大批市民及科大學生上街，事件也曾令科大處於運動的暴風眼中。史維當時曾在畢業典禮上落淚宣布周梓樂死訊，並與學生一同站立默哀一分鐘，其後還要求就周梓樂死因進行獨立調查，並一度質疑警方阻礙救護車到場；12月周梓樂設靈，史維亦有出席。死因庭其後展開研訊，5人陪審團今年1月9日以4:1裁定周死因存疑。

另外，香港國安法於2020年7月生效後，包括香港大學校長張翔在內五間大學校長此前連署聲明支持，稱理解立法必要性，但史維與城市大學校長郭位、浸會大學校長錢大康沒有參與連署，有報導引述他說，「國安法是法律，不需要我來說支持或不支持。」

明報報導，中大政治與行政學系高級講師蔡子強稱，不清楚史維提早離任的個人原因，但稱國安法實施後大學須推動國安教育，「與十多二十年前做校長不同，現時要處理政治敏感議題」；又說現時兩岸關係緊張下，有台灣背景的校長壓力或更大，包括城大校長郭位及史維。

據報導，他續說，香港在接近回歸前後，仍能聘得具備頂級學術地位的學者出任大學校長，包括港大前校長徐立之、科大前校長陳繁昌；惟現今環境下，相信日後有海外經驗的「海歸派」內地學者「生存力更強」，指他們毋須考慮國籍或身分矛盾，預料日後本地大學校長由這類學者出任或成趨勢。