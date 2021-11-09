香港立法會10區直選 非建制派至少出戰5區

民主思路黃穎灝報名新界東北。（取材自臉書）

香港立法會選舉提名 期尚餘4天，10個地方直選選區中，至少一半已有非建制派參選。擔任資格審查委員會主席的政務司司長李家超稍早表示，確認資格結果最晚於26日公布。

方龍飛報名港島西。（取材自臉書）

譚香文參選九龍中。（取材自臉書）

地方直選選區昨有14人報名參選，包括民主思路黃穎灝報名新界東北、公民黨前成員、西貢區議會副主席蔡明禧參選新界東南；而荃灣區議員劉卓裕今日將報名新界西南。連同早前報名港島西的區議員方龍飛及參選九龍中的前公民黨立法會議員兼現任區議員譚香文在內，非建制派至少出戰5個選區。

劉卓裕報名新界西南。（取材自臉書）

明報報導，蔡明禧昨透露手握10張選委提名，稱沒作「政治妥協」。蔡解釋，希望議會保留民主派聲音，向港府施壓，他將盡力打動選民，「證明給他們（選民）看不是含淚投票 ，是值得投我一票」。蔡明禧上月通過區議員宣誓，大公報隨即報導其臉書仍有支持「黑暴」的相片。民建聯李世榮亦已報名參選新界東南。

公民黨前成員、西貢區議會副主席蔡明禧參選新界東南。（取材自臉書）

據報導，民主思路發公開信「求票」後，成員黃穎灝昨報名參選，透露經過「有社會地位的人」建議，決定由新界北轉戰新界東北，該區參選人包括民建聯陳克勤、新民黨李梓敬。另外，通過區議員宣誓的劉卓裕昨稱已取得10個選委提名，今日報名參選新界西南，該區參選人包括民建聯陳恒鑌、工聯會陳穎欣。

報導稱，地方直選中，截至昨日共有24人報名參加直選，一半選區出現「三人爭兩席」，其中港島西、九龍中及新界東北是「兩建制對一名非建制」。港島西參選人包括民建聯陳學鋒、新民黨葉劉淑儀；九龍中參選人包括民建聯李慧琼、楊永杰。

報導說，全國僑聯副主席盧文端昨撰文表示，願意提名符合愛國者條件的非建制派參選。前議員黃成智表示有意參選新界東北，已獲盧文端提名，並在對方協助下暫取得逾5個提名。他說盧給予提名是為令參選人更多元化。若黃成智成功報名，新界東北料出現「兩建制對兩非建制」。至於為何再參選，黃表示目前大部分民主派被囚，缺乏接班人，如他能進入立法會，首要爭取特首林鄭月娥 特赦在囚民主派。

報導指出，至於其他非建制派，新思維黃俊瑯表示有信心取得足夠提名，他暫擬參選九龍西。人民力量前成員任亮憲表示，暫未成功爭取選委會第五界別提名，盼出戰港島東。