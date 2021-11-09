「叫人衝自己鬆」 港保安局長轟許智峯卑劣

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

港府保安局局長鄧炳強昨日以《全力維護國家安全 不容掉以輕心》為題發表文章，強調要切實防範和盡早制止任何危害國家或香港 安全的行為。他提到，許智峯等「走佬」外國的反中亂港分子，近日公然在網上煽動香港市民杯葛立法會選舉，正所謂「叫人衝、自己鬆」，行為卑劣，呼籲市民認清這班無恥之徒的歹毒心腸，切勿參與不法呼籲或轉載相關違法內容。

文匯報報導，鄧炳強表示，上星期自己因手肘受傷發炎，入院接受了小手術及跟進檢查。他形容今次上了寶貴一課，亦再次提醒自己，無論在照顧身體或工作上，任何看似不嚴重的小事，都不能掉以輕心，必須防微杜漸。引申到維護國家安全方面，更要切實防範和盡早制止任何危害國家或香港安全的行為和活動，不能讓破壞分子有機可乘，顛覆香港。

他提到，最近有「走佬」外國的通緝 犯及流竄海外的反中亂港分子，例如許智峯等人在社交網站發帖，煽動香港市民杯葛抵制2021年立法會換屆選舉，在選舉當日投白票，他們的行為或已觸犯《選舉（舞弊及非法行為）條例》，亦有可能干犯香港國安法相關條文。

他直斥，這些死心不息意圖「攬炒」香港的破壞分子，犯法之後，為逃避法律責任，公然「走佬」棄保潛逃，無恥地乞求外國庇護 ，當中許智峯在香港涉嫌干犯最少「九宗罪」而被檢控，他不但欺騙法庭以獲批准離開香港，亦用諸多藉口為自己卸責，是羞恥、虛偽的懦夫行為，亦令家人蒙羞。

鄧炳強續指，若許智峯認為投白票以反制立法會選舉是合法合理，為何自己不回港進行所謂的「抗爭」，反而卑鄙地煽動市民違法？正所謂「叫人衝、自己鬆」，行為卑劣。市民應認清這班無恥之徒的歹毒心腸，切勿參與不法呼籲或轉載相關違法內容，否則很可能需要承擔法律責任。對任何違法行為，執法部門必定嚴正執法，不會讓違法分子逍遙法外。