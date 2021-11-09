拚通關 香港特首：廣東先行 學者不同調

特首林鄭月娥8日表示，預料與內地通關初期只限廣東。（中通社資料照片）

香港 把和內地通關視為頭等大事，特首林鄭月娥 昨表示，預料通關初期只限廣東。香港大學流行病學教授高本恩說，當局或許要考慮其他方案，與其他地區先行通關，及從追求消滅病毒轉向放鬆限制和開放邊境 。

港府與專家數度討論通關事宜，但傳出時間表反覆、條件不斷變化。林鄭月娥說，若要爭取與陸盡快通關，不能要求內地大規模開放所有省市免檢疫進入，須小規模有序及逐步通關，預料初期只限廣東省。

香港新聞組／香港9日電

文匯報報導，各界均關注香港與內地何時才恢復正常通關，林鄭表示，會逐步有序、有條件及有優先次序地恢復正常通關，相信探望長者等恩恤理由及有商務需要等人士優先，但執行細節未有定案。她表示，免檢疫通關進入內地的條件相信包括必須已接種兩劑新冠疫苗，持核酸檢測陰性證明，並須上載「安心出行」紀錄，以及過關後要使用內地的健康碼系統。

林鄭日前在接受報章專訪時表示，恢復正常通關要逐步有序推行，首階段會設配額，並與「回港易」及「來港易」一樣，會以廣東省先行，但不會一開始便開放全部口岸。

她表示，初期會設配額，不過，即使跨境學童有需要，但她指涉及人數太多，首階段難以讓他們每日正常上學。

她提到，為了更大的公眾利益，可能要進一步規範於香港更多地方使用「安心出行」，希望市民諒解。

另外，廠商會會長史立德昨表示，由於明年2月為農曆新年，期望可提早於1月恢復有規模正常通關，以便商界於農曆新年前處理年底趕貨及出糧等工作。不過，若如傳聞所指初期每日限額1000人免檢過關，他認為數量太少，建議增至每天最多2000人。

另據明報報導，香港昨日沒錄得新冠病毒個案，為相隔28天再次「零確診」。香港01昨引述消息稱，內地提出倘若香港出現一宗本地確診，就要暫停通關，港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨表示，香港地方較小，熔斷機制應與澳門看齊，出現一宗社區個案就要暫停，尤其是個案的感染源頭不明。