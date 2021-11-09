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香港歷來第2大毒品走私案 破獲7960萬美元毒品藏果汁

香港新聞組／香港9日電
香港警方毒品調查科8日通報，偵破一宗市值約7960萬美元懷疑可卡因案，是歷來破獲的第二大宗可卡因案件。（中通社）
香港警方毒品調查科8日通報，偵破一宗市值約7960萬美元懷疑可卡因案，是歷來破獲的第二大宗可卡因案件。（中通社）

警方毒品調查科破獲歷來第二大宗可卡因販毒案。探員5日於天水圍一物流公司檢查兩個由巴西海運到港的貨櫃，首次在一批冷凍果汁桶內搜獲約610公斤懷疑可卡因，市值高達約6.2億元（港幣，下同，約7960萬美元），經調查後再於葵涌區一工廈，拘捕一名到來收貨的28歲無業男子，相信他為搵快錢協助毒販租用工廈單位處理毒品。

大公報報導，毒品調查科署理總警司吳頴詩表示，警方分析一批由巴西聖保羅海運到港的貨物，該兩個貨櫃報稱為256桶零下18℃的急凍果汁，惟貨物到港後，收貨人指示物流公司毋須使用冷藏車或冷凍櫃運送，加上貨主利用鐵桶裝載果汁，而非業界常用的膠桶，相關運送及儲存的成本遠超貨值本身，引起警方懷疑。

警方其後根據資料，6日到葵涌一工業大廈拘捕一名28歲姓陳男子，報稱無業，負責接收毒品和租用該單位，相信有人為搵快錢協助販毒，毒販承諾給予他數萬元報酬，但實質只收到1500元，他暫被控以一項「販運危險藥物」罪，昨日下午在西九龍裁判法院提堂。

毒品調查科（行動）警司陳江明表示，兩個貨櫃載貨共重46噸，而檢獲的可卡因每磚均用膠紙包裹，冷凍至攝氏零下18℃，以船運到港並寄貨時已結冰，警員在檢獲時分別使用光譜分析器和X光機，連續兩日破開冰果汁才搜出該批毒品。

吳頴詩指出，在疫情期間不同種類的毒品均有上升趨勢，在本年1至9月，警方和海關共檢獲1719公斤可卡因，比去年同期上升73%。而警方在去年1至9月共破獲1824宗毒品案，本年同期則2630宗，上升44%，被捕的21歲以下者，在去年1至9月共341人，今年則472人，上升38%。

毒品 疫情

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