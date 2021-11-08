香港跨年倒數復辦 移師西九開演唱會

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

除夕維港煙火倒數已停辦兩次，今年繼續停但有大型慶祝。旅遊發展局公布，今年除夕將在西九戶外舉辦「跨年演唱會」，為市民帶來全新體驗，歌手包括江海迦（AGA）、許廷鏗、李幸倪、MIRROR、香港 管弦樂團等。3000張門票將以抽獎形式送給1500名幸運市民（一人可得兩張），規定必須實名制、不能更改資料或轉讓。入場人士須完成疫苗 接種，進場須掃「安心出行」。

大公報報導，去年除夕倒數實體活動因疫情 取消，旅發局昨日宣布今年復辦實體活動，並採用嶄新形式，在西九文化區藝術公園舉行「香港跨年倒數演唱會」，經費約為1700萬港元（約218.3萬美元）。

屆時全新開幕的M+博物館將於外牆大熒幕上會亮起倒數時鐘，由除夕當日傍晚6時起開始計數，到2021年最後10秒讓全場齊聲倒數迎接新年。旅發局總經理洪忠興說，西環海旁、中環港外線5號及6號碼頭和海港城露天停車場可較清楚看到M+，但因無法看到演唱會，局方會提供信號予直播，因此市民無論在家或外出，都可透過電視或手機觀看，身處外地也可看到。

演唱會的3000張門票將以抽獎形式免費送出，中獎的1500名市民每人可獲兩張，登記者須年滿18歲，同行者須年滿12歲，並均須在12月13日前完成疫苗接種（18歲以下至少接種一針），入場時需使用「安心出行」。市民可在11月15日至24日透過網站登記，門票採取實名制，不能轉名、轉讓或授權第三者取票，以防「黃牛黨」炒賣門票。抽獎結果將在12月3日公布，同日起至13日可領取門票。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，舉辦大型活動最基本要求是沒有本地傳播，若活動舉行前一、兩星期出現社區傳播，或需押後舉行。他又說，在室外舉辦有關活動，可降低空氣傳播風險，而接種新冠疫苗及掃碼只是附加保障，提醒市民入場後不要太密集，以防引起傳播。