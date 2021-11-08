香港通關「健康碼」 採實名制須留地址

梁子超表示，香港民眾進入內地後亦應使用當地的「健康碼」，遵循內地防控措施。圖為粵康碼。（中新社資料照片）

港府去年5月第一次提出要與內地恢復正常通關後，至今已過去一年半，市民對免檢疫通關需求強烈。港府食物及衛生局局長陳肇始昨日指出，與內地專家開會商討恢復正常通關，已達成不少共識，而港府為維持現時清零目標，需要嚴守防疫 抗疫措施，並要求更多處所強制使用「安心出行」應用程式，現正探討B類食肆堂食顧客也強制使用，至於未來恢復正常通關的「健康碼 」則要求實名並登記地址，以便出現確診個案時，追蹤相關人士潛伏期內曾到訪的地方。

文匯報報導，陳肇始昨早出席電台節目時表示，港府官員上周與國家衛健委舉行視像交流，形容非常有建設性及順利，「較早前我們回饋了一些資料，如果他們有問題，我們再解答和溝通，在『健康碼』的建設上亦作商討。」

她指出，恢復正常通關要使用的「健康碼」，會要求實名並須登記地址，一旦出現確診個案便可以追蹤相關人士潛伏期內到過的地方，不會因正常通關為內地帶來額外風險，而兩地也會互換資料，即內地來港也要通報其行蹤，「如果要（正常）通關，當然要大家更嚴謹，我想大家如果想進入內地或不想，可以有自由的選擇。」

至於港府會否強制要求B類食肆顧客使用「安心出行」，她則強調「安心出行」是防疫抗疫措施重要一環，愈多地方使用，對抗疫裨益就愈大，港府早前已與食肆代表探討整體可行性，港府的方向是希望更多地方需要市民用「安心出行」。

呼吸系統專科醫生梁子超指出，正常通關使用的「健康碼」需要實名制，乃是必要條件，因要確保上載的「安心出行」記錄是其本人行蹤資料，若其在港曾到訪地點出現確診個案，便可立即通報內地作出追蹤。不過，由於一些巿民或使用一部手機 掃描「安心碼」，過關時則用另一部手機，因此同時需要其作出申報，表明是以該實名制手機使用「安心出行」程式，如有虛報便要承擔法律責任。