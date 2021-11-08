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求票8小時奏效 香港民主思路1人提名達陣

香港新聞組／香港8日電
民主思路7日於臉書發公開信，呼籲選委給予提名票，約8小時後，該智庫表示成員黃穎灝（右一）8日報名參選新界東北，即已取得足夠提名票。（取材自民主思路臉書）
民主思路7日於臉書發公開信，呼籲選委給予提名票，約8小時後，該智庫表示成員黃穎灝（右一）8日報名參選新界東北，即已取得足夠提名票。（取材自民主思路臉書）

香港立法會選舉提名期尚餘5天，由行政會議成員湯家驊擔任召集人的民主思路，早前宣布推薦5位成員出戰立法會。其中「轉區」出戰新界東北的黃穎灝，在民主思路昨天宣布「告急」後，成功再獲3張選票，符合10張提名票的報名門檻，並於今天報名參選。

立場新聞報導，黃穎灝所屬團體民主思路7日下午約2時宣布告急後，至傍晚時分，黃穎灝再多獲3張選票，剛好符合報名門檻，8日將報名參選。其傳媒聯絡人表示，黃穎灝在傍晚取得3張選票，相信報名資格「穩陣」，現正努力為團隊其他成員爭取選票，希望取得足夠提名達陣。

不過，原定出戰新界北的黃穎灝，在5日僅獲得2張選票。黃穎灝其後突然宣告轉戰新界東北，並指轉區更能運用自身專長，關注環保議題。據了解，黃穎灝在4日才開始「落區」，試圖在新界東北爭取地區人士提名。「轉區」僅2天，即6日，黃穎灝所獲選票突然增加至7張，而該7張提名票，包括第五界別即全國人大、政協等全國性團體香港成員的代表界的提名。

立法會選舉提名期將於12日截止，截至6日共有97人報名參選。民主思路派出成員姚潔凝、陳進雄、黃穎灝、麥慶歡，及另一名未有公布的成員，出選新1屆立法會。民主思路7日午在臉書專頁呼籲選委提名，指經過兩個多星期的努力，直至目前，尚未手握足夠提名，可令最少一位成員報名參選，呼籲未作出提名的選委，「給我們一個機會」。

另據明報報導，新思維成員亦正爭取選委提名，暫只有黨主席狄志遠報名參選社福界。註冊社工、民主黨李華明表示，狄志遠曾向他爭取支持，李稱亦希望「公開支持」狄志遠，但根據民主黨規定，需要獲黨內中委會批准，否則被視為違反黨規；李華明正與民主黨主席羅健熙商討。至於新思維潛在參選人崔定邦與黃俊瑯，李華明表示只認識崔，可以考慮支持對方，但均需得到民主黨批准。另一社福界參選人為民建聯朱麗玲。

提名 民主黨 香港

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