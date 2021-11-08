我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山日落區驚傳隨機傷人 女被彩彈槍射中 恐失明

油價漲 今冬暖氣恐更貴 拜登可能動用戰備儲油

補地價收入創新高 港財爺：今年度赤字遠低於估算

香港新聞組／香港8日電
陳茂波日前出席一間小學校慶活動，請同學仔寫下他們對財政預算案的心願。（取材自陳茂波網誌）
陳茂波日前出席一間小學校慶活動，請同學仔寫下他們對財政預算案的心願。（取材自陳茂波網誌）

香港財政司長陳茂波7日在網誌中表示，香港經濟逐步改善，上半年樓市、股市暢旺，為港府稅收奠下改善空間，預計本年度的財政赤字將遠低於年初時的估算。

文匯報引述陳茂波表示，正籌備開展下年度財政預算案諮詢工作，但強調退稅及退差餉等「一次過措施」受惠人數相對有限，推行時既需考慮行政上的可執行性和效率，也要考慮「覆蓋寬廣度」和「是否公平」等問題。

據報導，陳茂波指出，受惠於出口暢旺和疫情逐步受控，香港經濟逐步改善，電子消費券也為餐飲、零售和服務業市道帶來提振作用，都為港府收入奠下改善的空間。

此外，部分市區優質地段地皮高價售出、市場對樓市前景的情緒偏向正面，發展商因而更積極補地價以發展用地，令相關收入達歷史新高，截至10月底逾400億港元（約51.3億美元）；加上上半年樓市、股市暢旺，物業及股票印花稅收入亦高於預期，相信今年度的財政赤字將遠低於年初時的估算。不過，受經濟下行及疫情打擊，過去兩年的經常收支帳出現大幅入不敷支的情況。

他表示，雖然今年源自土地的非經常收入可觀，部分彌補了開支急增的問題，但總不能因一次獲利而預期未來會持續同樣獲利，「如果按此預期而承諾在經常項目大增開支，這種透支未來的想法將潛藏難以評估的風險。」事實上，港府之前承諾的一些牽涉大額經常開支的措施，例如60歲至64歲人士的2元乘車優惠、放寬領取長者生活津貼條件及為低收入人士代供強積金等，其財政影響在未來的財政年度才會反映出來。

陳茂波日前出席了一間小學的校慶活動，並趁機會與學生們談天，請他們寫下各自對預算案的小小心願，他指有小朋友希望港府能興建多些戶外公園，也有人希望港府增加醫療設施，足見年紀小小的他們也很關心香港這個家園的建設。

他表示，正籌備開展下年度財政預算案諮詢工作，現時社會不同環節或組群的需要也很多樣化，須處理的問題也很多，因此港府需要務實地衡量問題的緩急先後，確立資源的分配優次，才能逐步處理好不同的需要。 

香港 預算 疫情

上一則

香港跨年倒數復辦 移師西九開演唱會

下一則

香港通關「健康碼」 採實名制須留地址

延伸閱讀

香港超市Park To Shop一站式購物Westmont西郊上萬食品天天新鲜供應

香港超市Park To Shop一站式購物Westmont西郊上萬食品天天新鲜供應
港財爺估今年經濟增長近6.5% 盼調整防疫措施加快通關

港財爺估今年經濟增長近6.5% 盼調整防疫措施加快通關
香港財爺：失業率跌 回落速度放緩 15至24歲組群仍高企

香港財爺：失業率跌 回落速度放緩 15至24歲組群仍高企
深圳在香港發債 地方政府境外首例

深圳在香港發債 地方政府境外首例

熱門新聞

中國網球選手彭帥。圖為她2016年參加中國公開賽檔案照片。（Getty Images）

女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風

2021-11-02 15:17
彭帥微博帳號2日發文，投下震撼彈。（Getty Images）

彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」

2021-11-02 17:06
彭帥自爆與張高麗不倫戀。（Getty Images）

彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」

2021-11-03 11:36
中國國務院副總理張高麗。（中新社）

張高麗1張撲克臉 卻陷彭帥不倫風波 形象反差巨大

2021-11-03 19:55
三人在路邊的互動令網友及路人側目。（視頻截圖）

2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事

2021-11-06 10:00
中國工程院院士鍾南山。圖／中新社

中國此波疫情不歇 鍾南山揭2項原因

2021-11-06 11:16

超人氣

更多 >
「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊

「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊
北加880公路發生槍戰 華裔童遭流彈波及亡

北加880公路發生槍戰 華裔童遭流彈波及亡
蔣經國4子女 在台都有義父

蔣經國4子女 在台都有義父
習近平六中全會為連任鋪路 3個「歷史決議」一次看

習近平六中全會為連任鋪路 3個「歷史決議」一次看
誰囤晶片？美徵求半導體供應鏈意見 台廠交卷 韓未回

誰囤晶片？美徵求半導體供應鏈意見 台廠交卷 韓未回