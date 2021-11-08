補地價收入創新高 港財爺：今年度赤字遠低於估算

陳茂波日前出席一間小學校慶活動，請同學仔寫下他們對財政預算案的心願。（取材自陳茂波網誌）

香港 財政司長陳茂波7日在網誌中表示，香港經濟逐步改善，上半年樓市、股市暢旺，為港府稅收奠下改善空間，預計本年度的財政赤字將遠低於年初時的估算。

文匯報引述陳茂波表示，正籌備開展下年度財政預算 案諮詢工作，但強調退稅及退差餉等「一次過措施」受惠人數相對有限，推行時既需考慮行政上的可執行性和效率，也要考慮「覆蓋寬廣度」和「是否公平」等問題。

據報導，陳茂波指出，受惠於出口暢旺和疫情 逐步受控，香港經濟逐步改善，電子消費券也為餐飲、零售和服務業市道帶來提振作用，都為港府收入奠下改善的空間。

此外，部分市區優質地段地皮高價售出、市場對樓市前景的情緒偏向正面，發展商因而更積極補地價以發展用地，令相關收入達歷史新高，截至10月底逾400億港元（約51.3億美元）；加上上半年樓市、股市暢旺，物業及股票印花稅收入亦高於預期，相信今年度的財政赤字將遠低於年初時的估算。不過，受經濟下行及疫情打擊，過去兩年的經常收支帳出現大幅入不敷支的情況。

他表示，雖然今年源自土地的非經常收入可觀，部分彌補了開支急增的問題，但總不能因一次獲利而預期未來會持續同樣獲利，「如果按此預期而承諾在經常項目大增開支，這種透支未來的想法將潛藏難以評估的風險。」事實上，港府之前承諾的一些牽涉大額經常開支的措施，例如60歲至64歲人士的2元乘車優惠、放寬領取長者生活津貼條件及為低收入人士代供強積金等，其財政影響在未來的財政年度才會反映出來。

陳茂波日前出席了一間小學的校慶活動，並趁機會與學生們談天，請他們寫下各自對預算案的小小心願，他指有小朋友希望港府能興建多些戶外公園，也有人希望港府增加醫療設施，足見年紀小小的他們也很關心香港這個家園的建設。

他表示，正籌備開展下年度財政預算案諮詢工作，現時社會不同環節或組群的需要也很多樣化，須處理的問題也很多，因此港府需要務實地衡量問題的緩急先後，確立資源的分配優次，才能逐步處理好不同的需要。