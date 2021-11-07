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通關在望 香港北都新盤現人龍 推盤量2年來同期新高

香港新聞組／香港7日電
在「北都」概念加持下，香港全新盤大收旺場。圖為示意圖，香港購房者在看樓房模型。(路透資料照片)
在「北都」概念加持下，香港全新盤大收旺場。圖為示意圖，香港購房者在看樓房模型。(路透資料照片)

在「北都」概念加持下，首個全新盤的長實在新界元朗區洪水橋的「#LYOS」，以貴絕同區姿態出擊仍大收旺場。排隊人龍由售樓處的紅磡置富都會商場，連接到對面火車站的行人隧道，萬人空巷。昨日首度推出220伙，公開發售部分200伙全日在過千人瘋搶下一間不留，招標的20伙售出13伙，呎價高達2萬（港元，下同，約2569美元），破盡洪水橋樓盤紀錄，全日共售213伙或97%。

大公報報導，有買家表示，看好區內交通，相信未來鐵路通往前海更便捷。另有業界人士稱，通關可期，相信有助經濟加快復甦，對樓市亦有正面推動。

 #LYOS即晚加推90伙，實用面積202方呎至482方呎，價單定價405.2萬元至881.5萬元，呎價15774至21995元，折實352.53萬至766.9萬元，折實呎價1萬3723至1萬9136元，折實平均呎價1萬5817元，加價2%至3%。發展商同時上載銷售安排，9日截票，10晚次輪銷發售。

#LYOS首張價單折實平均呎價1.55萬元雖貴絕洪水橋，但勝在細單位，入場門檻低，吸引不少上車及首置族入票，賣前收近7500票，相對以價單發售部分的200伙，超額逾36倍。發展商採取即場抽籤決定揀樓次序形式發售，所有準客戶必須於早上10時40分死線前報到等抽籤。大批准買家陸續抵達等入閘，龍頭由置富都會排出連接的天橋，再轉落火車站，迫爆整條橫誇火車站的行人路，準客戶不斷出現接龍，龍尾再屈落火車站與巴士站之間的行人隧道，然後轉彎再轉彎，非常誇張。長實要派出職員在隧道維持秩序，舉牌溫馨提示客戶龍尾位置，保守估計高峰期過千人。市場消息指，埋單約有700枱客報到。

此外，九建「日出康城海茵莊園」，昨日次輪推售312伙，由於平均呎價加至逾2.37萬元，媲美將軍澳南價錢，售樓處人氣不及首輪，銷售程序亦很快完結。九建公布，海茵莊園昨日次輪發售，截至晚上8時共售69伙，連同上周售出343伙，兩輪合共售出412伙，套現逾25億。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，施政報告後大舉發展新界北，樓市方向明朗，刺激入市氣氛急升。上月一手成交量達1600宗，發展商加速推盤，本月市況會更旺，全月一手成交可望達2300宗。本周末多個新盤齊推，推盤量達900伙，屬兩年來同期新高。預計本周末過後，今年一手成交量已超越去年全年成交量，估計今年全年成交量可達1.8萬宗。

洪水

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