活化魚塘 港產小龍蝦將面市 年產80萬隻

「小龍蝦」料理成為國民美食。（新華社資料照片）

繼養殖大閘蟹、每條身價萬元「忘不了」後，生態魚蝦蟹科技有限公司再有新搞作，今年在元朗白泥的魚塘試行繁殖澳洲 螯蝦（俗稱小龍蝦），最快今年底有80萬隻推出市場。據悉，目前已有十多個餐飲公司包銷，部分會在網上發售，今年產值逾2000萬港元（約256.9萬美元）。

香港 01報導，談及小龍蝦，總會被扣上「專食垃圾」、「坑渠養」等負面標籤。生態魚蝦有限公司在復興本地魚塘之餘，今年大量養殖港產小龍蝦應市，冀為小龍蝦「洗底」。牠們可居住在如組合屋般層層疊的蝦屋，也可與寶石魚混養，主打「港產」、「高質」及「有食安認證」，用鮮味留住港人的胃，也希望是次經驗可以活化魚塘，吸引年輕人入行，重振香港養魚業。

學名「克氏原螯蝦」的小龍蝦，早年風靡內地，但被指雜食，在污染的水源仍可生存，令不少港人卻步。公司發起人之一程詩灝說，「『小龍蝦』名字好差，被以為生活在猶如屎渠的養殖環境生活」，為免混淆決定命名為「港龍」。

據報導，近年有「90後」試驗在工廈養殖澳洲螯蝦，成功自行繁殖蝦苗，建立數據庫提升存活率，今年成功引入「生態魚蝦蟹」位於白泥佔地二萬平方呎的室內養殖場。場內設有120個帆布養殖池。以每池放置10層蝦屋計算，一個兩平方米養殖池可同時飼養最多300隻澳洲螯蝦，年產3萬隻，料一年可回本。程詩灝預計，可以全年供應的澳洲螯蝦，2至3年內需求量可增至2000萬隻。

曾參與工廈養殖的可持續水產發展研究協會秘書長莊恩傑，是該項目顧問。他說，小龍蝦在黃昏覓食時會互相殘殺，損耗率可高達8成，故最重要是提供足夠飼料、有足夠蝦屋及分開公母養殖，亦要控制溫度在16度或以上，溶氧率維持在60%至70%，就能提升存活率。粟米、三文魚粉、甚至被視為「廚餘清道夫」的黑水虻，可作為小龍蝦食糧。「港龍」亦可與寶石魚混養，魚吃剩的飼料，在池底的小龍蝦也不會浪費一併吃清光，彼此和平共處。