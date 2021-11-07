慈雲山肉檔包裝雞放店外 群鼠「開餐」 民眾驚嚇

網路流傳相片顯示，「強仔豬肉蔬菜專門店」門外放置了多籃包裝雞，引來約十隻老鼠，有網民揶揄「食物放題」、「老鼠食先」。（取材自「慈雲山資訊交流」臉書專頁）

繼去年7月、8月黃大仙大成街市有老鼠橫行吃蔬果及秀茂坪街市有豬殼放在地，引來最少十隻老鼠「開餐」後，facebook 近日流傳照片顯示，慈雲山肉檔「強仔豬肉蔬菜 專門店」拉閘後的門外，放置約6籃包裝雞，雞上約有十隻老鼠聚集，照片在網上瘋傳，引起極大反響。

香港 01報導，「有營食品專門店」facebook專頁載有「強仔」宣傳資料，並顯示「強仔」位於慈雲山慈華里。該專門店專頁近日發文無提及老鼠事件，但稱「深感抱歉」，解釋因運輸問題，並已將所有雞銷毁，若市民發現購買的雞有問題，可到該分店退款。

負責人項先生稱「老鼠多無辦法，不止我們有，全香港都有、全世界都有」，被問有何措施，他答「不賣了」。

據報導，多名市民近日仍光顧「強仔」，大部分對事件不知情；街坊徐太記得早前該檔有售冰鮮雞，惟近日不見，獲悉今次事件後「真恐怖，下次唔幫佢買了」。

報導說，醜聞並未影響涉事的「強仔豬肉蔬菜專門店」銷情，職員繼續以「全場38元」叫賣，更將蔬菜、雜物擺出街道，令該巷滿布積水，衞生情況惡劣，6日午被食環署人員警告。

有街坊看到相片後感震驚，又指以往已發現該巷蟑螂橫行，但無想像過會爬到食物上，「真的好後悔，之前還在這裡買過菜」，強調日後會轉戰衞生情況較好的街市。

食環署表示，知悉事件後，已立即派員巡查有關處所，並沒有發現老鼠蹤跡，當時其衞生情況尚可。該店舖已銷毀相關食品，現場並未發現存放相關食品及於店內出售。該署人員已嚴正警告店舖負責人。