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港丁權案纏訟6年 終院裁定丁屋政策合憲

香港新聞組╱香港6日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港「長洲覆核狂」郭卓堅就丁權案纏訟六年，兩度上訴，終審法院昨日一致駁回其上訴，裁定整個丁屋政策，包括免費建屋牌照、私人協約和商討換地方式都屬合憲。特區政府和鄉議局主席劉業強歡迎裁決。

大公報報導，終審法院判詞指出，丁屋政策受到若干條法規以及基本法隱含但清楚的認可，但欠缺成文法的基礎。由於丁屋政策是通過行政酌情權加以落實，相關權益是完全建基於公法之上，丁屋申請人擁有獲得地政總署，按照現行政策聲明中所訂定的準則，合法行使其酌情權處理其申請的權利。

據報導，基本法第40條訂明，「『新界』原居民的合法傳統權益受香港特別行政區的保護。」2015年，郭卓堅和呂智恆挑戰丁權，原訟法庭2019年4月裁定私人協約方式和換地方式申請批建丁屋，不屬「傳統」權益，法庭裁定這兩個方式違憲，只有申領免費建屋牌照合憲。今年初，上訴法庭裁定整個丁屋政策包括上述三種方式都屬合憲。郭卓堅於是上訴至終審法院，昨日終審法院駁回上訴。

發展局表示，政府會根據小型屋宇政策，如常接收及處理小型屋宇申請。劉業強要求地政總署加快丁屋審批的進度，指目前積壓超過1萬宗個案，但當局的審批速度由10年前，每年平均批出800至1000宗，近年減至200多宗。

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