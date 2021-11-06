立會地區直選新界西北0報名 提名期過半90席僅81人參選

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

立法會選舉提名 期已過半，當局目前接獲21份提名表格，累計有81人報名，但仍少於下屆的90個議席，新界西北至今無參選人報名，該區覆蓋屯門區及元朗區東南部。

明報報導，地區直選中，香港 島西、九龍中有「兩建制派對一非建制派」局面，3人爭奪2席；至於40席的選委會界別至今有28名參選人，當中約35%具商界背景，學界、專業人士至少各占約17%。昨日報名參選的港區人大代表陳勇預料，本次選舉激烈，但不會出現「抹黑、互相泥漿摔角」。

報導指出，新民黨主席葉劉淑儀報名參選香港島西，該區參選人包括非建制派、離島區議員方龍飛、民建聯副主席陳學鋒。民建聯副主席陳勇報名參選功能界別「港區人大、政協及有關全國性團體代表界」，透露提名人包括全國政協常委唐英年、全國人大常委譚耀宗等。

過往地區直選競爭最激烈，修訂選舉制度後，選區畫分、選舉方式均有變動。新制下10選區將產生20名議員，截至昨日共17人報名，港島西、九龍中接獲3份提名，兩選區均有非建制報名；新界北亦有3人報名，包括新政團「香港新方向」張欣宇、民建聯劉國勳、鄉事派沈豪傑。

28個功能界別將選出30名議員，截至昨日，共接獲36份提名，但仍然有6個界別無人報名，包括以往泛民占優的教育 界及法律界，以及地產及建造界、工業界（第一）等商界。

報導稱，選舉委員會40席中，截至昨日共接獲28份提名。分析參選人背景，至少10人具商界背景，包括蘭桂坊集團主席盛智文、交銀國際董事長譚岳衡等，占總報名人數約35%；至少5人具學界背景，包括嶺大歷史系教授劉智鵬、團結香港基金公共政策研究院長黃元山等；另外至少5人為專業人士，包括資深會計師林智遠、律師江玉歡、律師簡慧敏等。陳勇參選的全國性團體界別，另一參選人為謝曉虹。