林鄭盼明年2月港與內地「有規模」通關

林鄭月娥希望明年2月，香港與內地能實現較具規模通關，讓香港可舉辦大型活動。(中通社)

香港 與內地免檢通關見曙光，特首林鄭月娥昨日表示，港府希望於明年2月，實現有規模的免檢疫通關。另外，12月有希望先試行「小規模通關」，但設有名額，暫時只供緊急、商務及公務用途。

大公報報導，香港何時能與內地免檢疫通關，近期傳出不同消息。林鄭昨日在大文集團「領航『9+2』．第二屆粵港澳大灣區 發展論壇暨頒獎典禮」上透露，希望於明年2月「粵港澳大灣區發展規劃綱要」三周年時，能有比較具規模的通關，好舉辦一些大型活動。

林鄭說，政府正籌備一個大型論壇，紀念大灣區規劃綱要頒布3周年，而明年也是香港回歸25周年，希望大家共同努力，創造通關的有利條件。

至於何謂「有規模通關」、何時可通關，林鄭均未提及。據報導，港府目標是爭取下個月先試行「小規模通關」，會設定名額，暫時只供緊急、商務及公務用途；至於探親及家庭團聚，由於涉及人數太多，暫時不會做。兩地亦商討通關初期是否只限到廣東省。至於內地專家會否到香港視察防疫 措施，以及什麼情況下會實行熔斷機制，要中斷通關，仍未確定。

創新及科技局局長薛永恒昨日在另一場合會見傳媒時強調，局方將在技術上全力配合專家的防疫意見。薛永恒重申，追蹤確診者行蹤，有效截斷傳播鏈，是防疫抗疫工作的重要一環。「安心出行」已有逾640萬下載量，是非常有用的資訊工具，有助截斷傳播鏈。

據悉港府擬規定全港食肆都必須要求顧客使用「安心出行」。飲食界人士認為，此舉有助減少食肆的工作量和風險，會配合政府內防擴散的防疫措施，達至通關目標。身兼港區人大代表的立法會議員田北辰透露，內地最關注「無口罩」場地，料最遲月底前會強制要求食肆食客使用「安心出行」。

飲食界立法會議員張宇人昨日聯同飲食業界代表，與政府代表會面，商討政府擬規定B類餐廳需使用「安心出行」事宜。張宇人於會後表示，強制B類餐廳顧客使用「安心出行」，估計將令生意減少一至兩成。他建議透過延長堂食時間、放寬每枱人數上限、增加入座率至75%等。

香港餐飲聯業協會會長黃家和認為，B類食肆強制使用「安心出行」，可以減少前線人手和心理壓力。