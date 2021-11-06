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羅冠聰新書「自由」：獻給所有爭取自由的港人

香港新聞組╱香港6日電
前香港眾志主席羅冠聰。(路透)
前香港眾志主席羅冠聰。(路透)

獲得英國政治庇護的前香港眾志主席羅冠聰4日發表首部英文著作「自由」，並在前言寫下「這本書，獻給所有為爭取自由走上街頭的香港人」，呼籲各界不應遺忘這些港人的犧牲。

據中央社引述自由亞洲電台中文網，這本書全名為「自由─我們如何失去，我們如何奮戰重奪」（Freedom, How We Lose It, And How We Fight Back），從羅冠聰的個人經歷出發，訴說曾經自由的香港如何在中共高壓下迅速陷落，並以此警醒世人，不要把自由民主視為理所當然。

他並在著作前言寫下：「這本書，獻給所有為爭取自由走上街頭的香港人。他們的犧牲，特別是那些為追求民主而被囚禁的朋友的犧牲，不應被遺忘。」

羅冠聰曾投身學生運動，後來成為香港立法會議員，卻因宣示風波遭當局取消資格。反送中運動後，香港去年6月底通過實施港區國安法，羅冠聰於同年7月赴英，今年獲英國政治庇護，並持續在歐美進行援港政治遊說工作。

他近日接受自由亞洲電台訪問時坦言，對於大部分留港的昔日戰友相繼陷獄，他感到愧疚。

但羅冠聰強調，這份愧疚並非因為覺得自己做了壞事，「而是…我們很多人都在為同樣的理想和信念奮鬥，我們都在承受不同的苦難。我唯一可以做的是盡我所能，做我力所能及的事，為這場運動作更多貢獻，努力鋪平回家的路，鋪平他們離開監獄的路。」

被問到在港家人情況時，他則表示，離港後再也沒有和家人聯繫，只是從朋友口中得知他們仍然安好，「他們（家人）可以過好自己的生活。」

回望故里，羅冠聰形容香港社會短期內確實不容樂觀，但每當看到仍有人在有限政治空間內努力做事、放棄保釋機會在法庭上挑戰當權者、在牆外冒險支援在囚人士，都讓他感到希望在於人民。

他並寄語港人保持希望、保持對自由的信仰，保留香港人的共同記憶和獨特性，秉承2019年「反送中」運動的精神，在各自崗位上「如水抗爭」。

香港 反送中 英國

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