香港流浪牛追逐撞學童 多人癱地1昏迷

一名男童遭牛衝撞後癱倒在地。(取材自臉書)

香港 大嶼山貝澳嶼南路昨天發生流浪牛衝撞人群事故，兩隻水牛互相追逐衝上人行道，撞到多名學童，造成其中三人受傷，一名女童甚至一度陷入昏迷，送醫急救才恢復清醒。

來源：臉書

綜合媒體報導，從上世紀70年開始，香港由於都市化加上側重房地產 開發，許多大嶼山農民開始棄置耕地、放逐牛隻，後漸形成「社區牛」在人類生活區域內自由穿梭的獨特現象，卻也因此「牛、人衝突」頻傳。

明報報導，昨早約9時半，兩隻水牛在學校附近道路追逐，突然橫過馬路，有私家車停車躲避，最後水牛似乎撞到站在路邊的學童群，有學童被撞倒地上，另有學童閃避時跌倒癱軟在地受傷，場面一片混亂。

附近教師趕至現場協助，並報警求助，緊急將遭到水牛衝撞的兩男一女學童送醫治療，其中女童傷勢較為嚴重，不僅腹部受傷，還曾經一度昏迷，送醫後才清醒，治療後已出院；另有五男三女疑似在閃避水牛時摔倒，同樣被送醫治療。

此外，網路上也流出事故現場照片，顯示一名男童疑似遭撞後癱倒在地，女老師蹲在一旁護著他的頭，一旁兩名男子則在旁協助並撥打電話求助，現場氣氛相當緊張。

涉事兩隻水牛事發後已失去蹤影。

漁護署表示，已即時派員到場調查，其中一頭撞人水牛尚未絕育，該署稍後會嘗試捕捉，並帶回做絕育手術，以減低攻擊性，減少導致路人受傷的風險。署方表示，事故地點一帶現時約有50頭水牛。

外籍居民Tania表示，水牛交配季節期間，經常看到牠們不斷追逐，但一般只會在空地上到處跑，較少走上行人路，認為今次撞倒人屬不正常，對有幼童被撞傷感到傷心，她促請政府應好好管理水牛棲息地。