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港與內地拚年底通關 廣東下月先行

香港新聞組╱香港5日電
港澳辦指兩地恢復「通關」的工作正有序推進。（中通社）
港澳辦指兩地恢復「通關」的工作正有序推進。（中通社）

港府與內地積極商討兩地通關，港澳辦昨天說，雙方正相向而行，兩地恢復「通關」的工作正有序推進。據悉，兩地目標是年底前啟動有序通關，但仍要視乎兩地疫情及國際風險等三個條件。

港媒此前報導，香港機場官員計畫將內地航班的乘客與其他國際旅客隔開，以防止交叉感染，這將為開放香港與內地其他地區的邊界打下基礎，商討已進入最後階段。

港澳辦指出，注意到在港府和社會各界的共同努力下，香港疫情防控取得了積極成效，實現了動態「清零」的目標。最近以來，港府因應全球疫情的變化，不斷調整、完善防控措施和防控體系，進一步鞏固了「外防輸入、內防反彈」的成果。

港府也重申以「清零」為目標、堅守「外防輸入、內防反彈」防控策略，確保通關不會對內地疫情防控帶來額外風險。港澳辦表示，北京有關部門高度重視在疫情常態化防控下恢復內地與香港「通關」的問題，一直與港府保持密切溝通，深入交換意見，推動兩地防控措施的有效銜接。

南華早報報導，香港有望下月與廣東省通關，只可經深圳出入，並設每日限額。

明報報導，中港兩地商討以年底為通關目標，並期望內地專家可於11月來港視察或舉行第二次對接會議，但一些內地專家正忙於在不同省處理疫情，故實際情况待定。政府消息人士表示，政府目標是要盡快令通關條件就緒。即使條件就緒，仍有三個變數，包括香港疫情是否有變化、內地疫情變化，以及國家有否盛大事件須兼顧疫情風險等，因此，最後的通關決定權在內地。

政府消息人士又表示，對於內地要求，政府正盡力配合，例如將本月12日起全面收緊豁免檢疫安排，而內地一些要求如仿效澳門針對爆疫地區封區14天，政府盡量向內地解釋未必能做到，但提出香港有措施把爆疫大廈居民強制搬往檢疫中心，可收到同一控疫效果，內地官員亦表示理解。

疫情 香港 澳門

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