我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

武統台灣？中國「核武擴軍400%」的2027台海因素

彭帥#MeToo燒上中共政要「時機與對象不尋常」

打科興疫苗港人 11日起補打第3針 60歲以上優先

香港新聞組／香港4日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港即將開展第三針新冠疫苗接種計畫，港府3日公布，所有科興疫苗人士需要補打第三針，但優先群組會包括接種科興及復必泰（輝瑞BNT）疫苗的60歲或以上人士，以及醫護人員、長期病患者、特定組別免疫力人士如癌症病人、器管移植病人、晚期愛滋病患者等病人，5日起可以預約打第三針，11日起免費接種

香港01報導，專家認為接種復必泰疫苗產生的抗體較高，市民可以選打復必泰疫苗，即容許打科興市民「溝針」(混合接種兩劑不同藥廠的新冠疫苗)。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

港媒報導，市民可於21家社區疫接種中心、9家公立醫院疫苗接種站及醫管局轄下兩家提供科興疫苗的診所接種疫苗，包括馬鞍山家庭醫學中心以及天水圍天業路社區健康中心，及私家診所預約接種第三針。聶德權說，21家社區疫苗接種中心營運至12月底，稍後會公布明年1月的安排，數目會減少至單位數。

另據明報報導，公務員事務局長聶德權聶德權表示，專家建議第三針打復必泰，因免疫反應會較高，但市民亦可按個人意願打科興或復必泰。他估計優先組別約186萬人，目前尚餘約170萬劑復必泰。被問存貨是否足夠應付，他說優先組別部分人最少6個月後才打第三針，如有需要，會再與藥廠溝通補購。

報導稱，中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨在健康城市聯盟國際大會指出，有研究在土耳其觀察68名打兩針科興的保健人員，發現第三針再打科興的刺突蛋白抗體升1.7倍，第三針改打復必泰的刺突蛋白抗體升46.6倍。他又稱智利、巴西、烏拉圭等早前安排打科興的國家安排第三針打復必泰或阿斯利康等其他疫苗，而內地維持第三針打科興。

疫苗 香港 癌症

上一則

香港新民黨5人參選立法會 葉劉續戰：無意任立會主席

下一則

張文宏、鍾南山都提加強針：他國效果好

延伸閱讀

已完全接種疫苗的洛市市長 參加聯合國氣候會議染疫　

已完全接種疫苗的洛市市長 參加聯合國氣候會議染疫　
中醫夫婦不打疫苗不戴口罩 疫情期間帶孩子玩遍美國

中醫夫婦不打疫苗不戴口罩 疫情期間帶孩子玩遍美國
帶頭反抗疫苗令 紐約市長白思豪抨工會領袖不愛國

帶頭反抗疫苗令 紐約市長白思豪抨工會領袖不愛國
兒童疫苗開打 接種可獲籃網球賽門票

兒童疫苗開打 接種可獲籃網球賽門票

熱門新聞

中國網球選手彭帥。圖為她2016年參加中國公開賽檔案照片。（Getty Images）

女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風

2021-11-02 15:17
古風美食視頻博主李子柒告經理人，與「杭州微念」徹底撕破臉。（視頻截圖）

中國第一網紅淪最慘打工人 李子柒告經理人 徹底撕破臉

2021-10-27 08:00
彭帥微博帳號2日發文，投下震撼彈。（Getty Images）

彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」

2021-11-02 17:06
彭帥自爆與張高麗不倫戀。（Getty Images）

彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」

2021-11-03 11:36
小河墓地每個墓都有一根立木，形成了一座像是乾枯的胡楊林一樣的景象。（取自《澎湃新聞》）

新疆3500年前乾屍「小河公主」身分 基因測序揭曉

2021-10-28 10:20
岳小美被稱是「豬肉西施」。（視頻截圖）

河南「豬肉西施」走紅網路 有粉絲開車1小時買她的肉

2021-11-01 10:00

超人氣

更多 >
29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓

29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓
彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」

彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」
澳洲4歲女童露營離奇失蹤 18天後警破門原地民宅救出

澳洲4歲女童露營離奇失蹤 18天後警破門原地民宅救出
吳弭當選波士頓首位華裔市長 打破200年白男主導局面

吳弭當選波士頓首位華裔市長 打破200年白男主導局面
何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明

何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明