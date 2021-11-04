打科興疫苗港人 11日起補打第3針 60歲以上優先

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 即將開展第三針新冠疫苗 接種計畫，港府3日公布，所有科興疫苗人士需要補打第三針，但優先群組會包括接種科興及復必泰（輝瑞BNT）疫苗的60歲或以上人士，以及醫護人員、長期病患者、特定組別免疫力人士如癌症 病人、器管移植病人、晚期愛滋病患者等病人，5日起可以預約打第三針，11日起免費接種

香港01報導，專家認為接種復必泰疫苗產生的抗體較高，市民可以選打復必泰疫苗，即容許打科興市民「溝針」(混合接種兩劑不同藥廠的新冠疫苗)。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

港媒報導，市民可於21家社區疫接種中心、9家公立醫院疫苗接種站及醫管局轄下兩家提供科興疫苗的診所接種疫苗，包括馬鞍山家庭醫學中心以及天水圍天業路社區健康中心，及私家診所預約接種第三針。聶德權說，21家社區疫苗接種中心營運至12月底，稍後會公布明年1月的安排，數目會減少至單位數。

另據明報報導，公務員事務局長聶德權聶德權表示，專家建議第三針打復必泰，因免疫反應會較高，但市民亦可按個人意願打科興或復必泰。他估計優先組別約186萬人，目前尚餘約170萬劑復必泰。被問存貨是否足夠應付，他說優先組別部分人最少6個月後才打第三針，如有需要，會再與藥廠溝通補購。

報導稱，中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨在健康城市聯盟國際大會指出，有研究在土耳其觀察68名打兩針科興的保健人員，發現第三針再打科興的刺突蛋白抗體升1.7倍，第三針改打復必泰的刺突蛋白抗體升46.6倍。他又稱智利、巴西、烏拉圭等早前安排打科興的國家安排第三針打復必泰或阿斯利康等其他疫苗，而內地維持第三針打科興。