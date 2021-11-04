香港新民黨5人參選立法會 葉劉續戰：無意任立會主席

新民黨3日公布報名參加香港特區立法會選舉的名單，新民黨主席葉劉淑儀（右三）將參加香港島西地區直選，副主席容海恩（右五）將參加選委會界別選舉，新民黨中央委員會委員陳家珮（右六）將參加選委會界別選舉，李梓敬（右一）將參加新界東北地區直選，廖添誠（右二）將參加香港島東地區直選。（中新社）

香港 立法會換屆選舉將於12月19日舉行，在立法會擁兩席的新民黨昨宣布派5人參選，黨主席葉劉淑儀出選港島西、現任議員容海恩轉戰選委會界別，陳家珮出戰選委會、李梓敬選新界東北、廖添誠出選港島東。被問到有否興趣出任立法會主席，葉劉表示不適合擔任；至於會否出戰明年3月特首選舉，她未正面回應，只說言之尚早。

明報報導，葉劉2012年、2017年都曾參選特首，但因提名 不夠而無法入閘。葉劉淑儀昨日沒有正面回應是否參選特首，至於立法會主席一職，她表示從來沒想過，因素來喜歡研究政策，站在第一線發聲，形容處理議會程序如打點「家頭細務」，「我自己家裡的家頭細務都沒興趣，更不要說管立法會這頭家」。

據報導，早前有傳葉劉或轉戰選委會界別參選，交棒陳家珮出戰港島西；葉劉昨稱只屬傳言，新民黨此前無宣布名單，因中委需考慮贏取更多議席。被問出戰港島西是否因陳家珮未能接班，葉劉稱，不少支持者希望她出選，是次決定只為滿足選民要求。她稱陳家珮於2018年港島區立法會補選中僅以數千票落敗，表現非常好，「我對她非常有信心」。

報導稱，葉劉表示各成員已取得足夠提名即將報名參選，但形容爭取提名過程艱巨，有選委難以接觸或不給予提名，她透露自己獲香港大學前校長徐立之、世衛 前總幹事陳馮富珍提名。部分地方選區有多於一名建制派出選，葉劉表示很多精英參與今次選舉，已習慣多人競爭。

報導說，已報名港島區的參選人包括民建聯陳學鋒、離島區議員方龍飛；港島東已報名者有工聯會會長吳秋北。選委會界別截至昨日有17人報名。

此外，鳳凰衛視財經節目主持人曾瀞漪也報名參選立法會。曾瀞漪為居港的台籍人士，歷來少有居港台人參選。曾瀞漪昨天宣布參選選舉委員會界別，表示參選目的是希望當選後推動台、港交流。