一地兩制 香港機場檢疫擬分內地、國際

疫情下，港府實施一系列防疫措施，出入境都受到限制。(中新社資料照片)

港府近日宣布收緊豁免檢疫名單，據了解，港府研究機場 分隔管理來往內地和國際的旅客。食物及衛生局局長陳肇始3日表示，機管局及有關部門正檢視各項細節安排，如能夠將旅客分隔是好事。食衛局承認正檢視進一步分隔來往不同風險地區的旅客。

香港 01報導，另外，港府3日公布為合資格特定組別人士接種第三劑疫苗 ，機管局3日晚公布，會與所有機場營運公司合作，以實施第三劑疫苗接種的安排。

據悉，香港機場將分隔管理來往中國內地，以及其他地點的旅客，而且會分開處理該兩類地區的航班，航空人員亦會分開工作，不會混合執勤。食衛局承認正檢視旅客抵港及離港的安排，包括或會進一步分隔來往不同風險地區的旅客。

陳肇始亦表示，世界各地的疫情仍然嚴重，香港仍然面對高風險，機管局及有關部門正檢視各項細節安排，認為如能夠將旅客分隔是好事，世界各地的機場亦有同類措施，當局會留意機場和工作人員等高風險人士和地點，適時收緊措施。

機管局於晚上宣布，所有進入機場禁區範圍的員工，除有醫療原因，已全部完成接種疫苗，來自逾270間公司、在機場社區工作的員工已有90%接種疫苗；機管局及機場保安有限公司亦約有97%員工已接種疫苗。機管局續稱，會繼續與所有機場營運公司合作，以實施第三劑疫苗接種的安排。

此外，陳肇始3日表示，香港已達到「清零」的目標，惟在「外防輸入，內防反彈」的原則下，收緊和調整防疫措施，才能令疫情爆發風險降到最低，以便日後與內地通關。

至於有傳港府擬要求B類食肆亦需強制使用安心出行，陳肇始回應指，會與相關食肆了解，強制使用安心出行會否有困難。