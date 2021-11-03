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20歲學生動源前召集人鍾翰林 擬承認分裂國家罪

香港新聞組／香港3日電
香港泛民主派組織「學生動源」前召集人鍾翰林，打算向法庭承認分裂國家及洗黑錢罪。（中央社資料照片）
香港泛民主派組織「學生動源」前召集人鍾翰林，打算向法庭承認分裂國家及洗黑錢罪。（中央社資料照片）

去年解散的泛民主派組織「學生動源」召集人鍾翰林打算向法庭承認分裂國家及洗黑錢罪。20歲的鍾翰林若達成認罪協商，將是國安法下被定罪的最年輕被告，也是繼李宇軒案後，國安法第二宗被告認罪的案件。

綜合媒體報導，鍾翰林涉嫌違反香港國安法的案件原定昨天在區域法院審理，但經控辯雙方認罪協商後，控方代表指鍾翰林打算承認一項分裂國家罪及一項洗黑錢罪。但這仍需要辯方確認案情，法庭因此把案件押後至今早答辯，被告繼續還押。

20歲的鍾翰林被控於去年4月29日至10月27日期間，涉嫌與他人串謀發布煽動刊物，意圖引起憎恨或藐視港府或激起對其離叛、煽惑他人使用暴力等。

他同時被控於去年7月1日至10月27日期間，涉嫌與他人積極組織、策畫、實施或參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為，將香港從中華人民共和國分離出去，或者非法改變香港的法律地位。

控方另指鍾翰林於2018年1月19日至去年10月27日期間，干犯兩項洗黑錢罪，涉及款項逾71萬港元（約9.1萬美元）。

去年香港國安法實施前，鍾翰林宣布解散學生動源，但同年底，鍾翰林及另外兩名成員何忻諾和陳渭賢被捕，被當局依國安法等罪名起訴。

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