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QS亞洲大學排名 港大升1位躍第3 中大列13

香港新聞組／香港3日電
QS2022亞洲大學排名，香港大學與新加坡南洋理工大學並列第三。（中通社資料照片）
QS2022亞洲大學排名，香港大學與新加坡南洋理工大學並列第三。（中通社資料照片）

英國高等教育調查機構Quacquarelli Symonds（QS）公布2022亞洲大學排名，排名前3的大學依序是新加坡國立大學、北京大學，香港大學及新加坡南洋理工大學則並列第3。新加坡國立大學連續第4年榮登榜首。

接下來依序為北京清華大學、浙江大學、復旦大學、馬來西亞的馬來亞大學、香港科技大學、上海交通大學、並列第11名的香港中文大學及日本東京大學、南韓高麗大學、南韓高等科學技術研究院（KAIST）、日本京都大學、南韓延世大學、南韓成均館大學（SKKU）、首爾大學、台灣大學、香港城市大學、東京工業大學。

香港01報導，香港共有9間院校列入排行榜，香港大學排名最高，比去年升1位排名第3，與南洋理工大學平分秋色。科技大學，排第9位，比去年跌1位，中文大學升2位，但未能打入十大，僅排第13名。

其他亞洲區大學方面，新加坡國立大學繼續穩奪排行榜第一位，北京大學踢走清華大學，躍升5位排第二，創歷史新高，後者今次只能屈居第5位。連同浙江大學（第6位）、復旦大學（第7位）、上海交通大學（第10位），內地有5間院校打入十大，整體有126間院校上榜，為全亞洲最多院校上榜的國家。

台灣共有46所大學院校上榜，台灣大學維持排名第19，在台灣各大學院校中排名最前。

印度則有118間院校上榜，日本則有108間。QS表示，以研究「產量」而言，印度的大學院校在亞洲地區稱冠，但研究「品質」有待提升，不如「數量」出色。

QS研究主任索特（Ben Sowter）表示，中國最好的大學持續進步，日本高等教育發展陷入停滯，馬來西亞的高等教育機構排名則在上升。

香港 台灣 新加坡

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