中港傳年底前有望局部通關 港商界每周1000名額

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌早前接受傳媒訪問時表示，估計在2022年2月有望與內地全面通關。不過，網媒香港 01引述建制派消息指出，今年年底亦有機會先試行局部通關。

報導消息人士透露，中港兩地免檢疫通關有望於本年底率先試行，涵蓋範圍包括商界、探親、撫恤及奔喪等人士，其中，商界每周會有1000個名額。消息人士稱，暫未知申請者到時需如何證明自己有撫恤、奔喪的需要，或到時的審核安排，估計申請者需先作出申報，若相關名額未爆滿，便可申請到免隔離檢疫北上。

香港官員及專家早前與內地就通關事宜舉行對接會議，但兩地通關未有具體時間表，有參與當日會議的港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌早前接受內地廣東廣播電視台訪問時表示，會議上內地官員曾以澳門 作例子，由開會至落實全面通關需時四至五個月，若香港做好外防輸入、本地持續清零及內防擴散，估計香港可於明年2月與可與內地全面通關。

不少香港市民預期，中港恢復正常通關至少要等到冬季奧運結束之後。

COVID-19疫情去年初在香港爆發後，中港兩地基本上關閉了各口岸，只容許特定族群往來，包括運輸生活必需品的貨車司機。今年4月以後，港府先後實施「回港易」及「來港易」計畫，前者容許滯留內地的港人申請回港，回港後不必接受隔離檢疫；後者讓廣東及澳門民眾來港，同樣豁免隔離檢疫。

另據港媒引述消息指，近期香港與廣東省部門已持續召開「工作 層面」會議溝通合作，著手訂立通關工作細節，相信短期內可召開中港兩地專家第二次對接會議，若會議取得共識便可拍板落實。用作通關的「香港健康碼」仍傾向以自主上傳「安心出行」的出行紀錄作病毒風險管理，目前正訂定香港與內地對「紅、黃及綠碼」的標準定義。