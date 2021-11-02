香港上季GDP成長放緩 年增5.4%低於預期

香港第3季國內生產毛額（GDP）年增5.4%，低於外界原本預期的5.7%，圖為市民於旺角出行。（中新社）

港府統計處1日公布，香港 第3季國內生產毛額（GDP）年增5.4%，低於外界原本預期的5.7%，相較第2季GDP年增7.6%的數據持續放緩。港府表示，訪港旅遊業仍然「幾近冰封」，制約了經濟復甦的步伐，其他影響經濟的風險包括疫情 和供應鏈瓶頸。由於香港堅持新冠疫情「清零」政策，讓邊境 依舊維持封閉。

根據統計處公布預先估計數字，私人消費開支按年上升7%，升幅較第2季放緩。政府消費開支則加快至4.1%。上季貨品出口和進口分別上升14.3%和16.5%，亦較第2季增長放緩。第3季服務輸出上升4%，增長快過第2季；服務輸入則放慢至6.4%。經季節性調整後，第3季GDP按季上升0.1%。首3季GDP按年擴張7%。

信報報導，港府發言人表示，第3季按年增長較為溫和，主要是因為基數效應以及經濟在上半年表現較預期強勁。貨物出口在第3季維持顯著的按年增長，與消費相關的活動亦進一步恢復。 然而，訪港旅遊業仍然幾近冰封，制約了經濟復甦的步伐。

發言人稱，展望未來，環球經濟復甦應為香港的貨物出口提供進一步支持。然而，疫情的發展，尤其是更具傳染性的變種病毒的威脅，以及許多經濟體出現供應瓶頸，將繼續為全球經濟前景帶來下行風險。

此外，能源價格颷升以及美國和歐洲的通膨壓力偏高，為主要央行貨幣政策的未來走向帶來不確定性。中美關係和地緣政治局勢的發展也須關注。本地方面，就業和收入情況改善，加上消費券計畫，在短期內應繼續支持與消費相關行業。