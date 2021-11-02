六四集結案 李卓人等5人認罪 黎智英、鄒幸彤不認

香港支聯會去年在未經官方批准下舉辦「六四」集會，前主席李卓人（中）等人1日在法院承認參加未經批准集結等罪。（美聯社資料照片）

已解散的香港支聯會去年在未經官方批准下舉辦「六四 」集會，有大批泛民人士及支持者參加，被控煽惑參與及參與未經批准集結，昨天在區域法院開審。其中16人早前已認罪判刑，不認罪的8人中支聯會前主席李卓人、祕書蔡耀昌、前常委梁耀忠、常委梁錦威及民主黨 前主席胡志偉等昨天認罪，黎智英 、鄒幸彤及何桂藍則否認控罪。

綜合媒體報導，支聯會去年「六四」集會有26人被逮捕，早前已認罪的陳皓桓等16名泛民人士，其中13人被判囚4至10個月，另外3人被判緩刑。另外2名被告羅冠聰及張崑陽則流亡海外，法庭已向他們發出拘捕令。案件中餘下8名被告包括李卓人、壹傳媒創辦人黎智英等8人一直否認控罪。

案件昨天在區域法院開審時，李卓人、蔡耀昌、梁耀忠、梁錦威及胡志偉改變立場，各自承認控罪，包括煽惑他人參與未經批准集結罪、明知而參與未經批准集結罪，以及舉行未經批准集結罪。這起案件中，至今只有黎智英、前支聯會副主席鄒幸彤及何桂藍否認控罪。

明報報導，認罪的李卓人在書記讀出認罪時回應「悼念六四是應有之義，無悔無憾」、「集會舉辦了31年」。

據報導，4名被告李卓人、蔡耀昌、梁耀忠及梁錦威昨承認一項煽惑他人明知而參與未經批准集結罪，4人及胡志偉承認一項明知而參與未經批准集結罪，李卓人另承認舉行未經批准集結罪。法官胡雅文將認罪的5名被告求情押後11月12日，李卓人、梁錦威及胡志偉因其他案件須續還押和服刑，蔡耀昌、梁耀忠則繼續毋須還押。

報導稱，另3名被告黎智英、鄒幸彤及何桂藍則分別否認煽惑他人參與，以及參與未經批准集結。當書記讀出控罪，問他們是否認罪時，鄒幸彤稱「明白讀的每一隻字，但不明白為何是一個罪名，悼念無罪」，以及「悼念毋須批准，不認罪」。何桂藍表示「明不明白都不會認罪，回憶即使有罪，真相怎麼敢無言」，並稱「翻譯謝謝」。胡官隨即指只須知道被告是否認罪，其他毋須翻譯。