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香港新思維狄志遠參選立會 10提名全來自建制派

香港新聞組／香港2日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

立法會提名期進入第2日，主張走「第三路線」的新思維狄志遠宣布參選立法會社福界。由於參選人需取得最少10個選委提名，狄志遠剛好取得選委會五大界別各兩個提名，全部來自建制派，包括商人盛智文、全國政協委員簡松年等，形容過程艱鉅，部分選委由朋友介紹。他相信，新界維另外兩名有意參選者取得提名的難度比他高三倍。

香港01報導，狄志遠指，社福界撥款制度缺失、福利規畫不完善等，令社工士氣低落，自己參選願化身「北斗星」，為他人指引方向。他希望非建制派爭取更多議席，令議會有多元聲音，認為非建制派團結對選情有利，強調大家絕對有合作空間。

狄志遠表示，目前弱勢社群未得到最優先及最恰當的照顧和幫助，自己參選並非想做很偉大的事情，只希望「幫得一個，得一個」，提到自己已從事社工40年，很喜歡這份幫助人的工作。

狄志遠取得的選委提名，包括來自第一界別的盛智文、陳細明，他形容前者是多年朋友，亦願意支持非建制人士；第二界別包括教育大學校長張仁良及民主思路麥慶歡；第三界別有與狄志遠合作多年的勞聯朱有青、基督教文藝出版社執委副主席易嘉濂；第四界别有建築師李漢雄、香港青年新創見會長林煒橋；

第五界別則有相識多年的律師簡松年、全國青聯常委黃子文。他特別提到，自己對第四界別認識不多，找選委靠朋友介紹 ，包括找了全國人大常委譚耀宗幫忙。

至於兩名新思維黨友崔定邦與黃俊瑯，狄志遠表示兩人仍正爭取選委提名，指新思維只是小型政黨，「兩個兄弟料困難比我多三倍」。

狄志遠又指，在新政治形勢下，難以再粗疏分成泛民與建制兩派，強調新思維理性務實，有信心獲得支持。

提名 香港 社群

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