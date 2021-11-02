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不「安心」 香港3公務員掃假App被逮捕

香港新聞組／香港2日電
香港警方1日以涉嫌使用虛假文書拘捕5人，懷疑他們使用虛假「安心出行」應用程式。圖為香港市民在進入入境事務大樓前掃描「安心出行」二維碼。（中新社）
香港警方1日以涉嫌使用虛假文書拘捕5人，懷疑他們使用虛假「安心出行」應用程式。圖為香港市民在進入入境事務大樓前掃描「安心出行」二維碼。（中新社）

港府為完善防疫工作，由昨日起規定出入港府設施前必須使用「安心出行」移動應用程式App，但有「害群之馬」罔顧公眾衛生疑使用虛假App。昨日灣仔入境事務大樓揭發5名男女進入時疑使用虛假「安心出行」App，當中包括3名公務員，已由警員拘捕帶署。

文匯報報導，灣仔入境事務大樓大堂昨有職員在場協助進入人士使用「安心出行」。9時許正值上班繁忙時間，職員先後發現5人懷疑使用虛假App掃描「安心出行」二維碼，於是報警。被捕4男1女，包括一名入境事務主任、一名入境事務助理、一名審計署職員及兩名外判職員，涉嫌「行使虛假文書」罪名。對於有公務員涉使用虛假「安心出行」App被捕，政務司司長李家超指：「如果是涉及公務員以身試法，這是更加不能接受。」警方強調，「使用虛假文書」屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判監14年，呼籲市民勿以身試法。

另據明報報導，昨日起進入政府處所須用「安心出行」，有到街市買菜的長者直斥麻煩，稱會減少買菜次數；有商販抱怨新措施實施初期混亂，人流及生意較平時少三分之一，且街市監察人手不足。多個場所前線人員執行措施鬆緊不一，有沒帶手機的學生被拒進入中央圖書館，惟部分醫院出入口可自由出入。

此外，一位沒有安裝「安心出行」的民眾表示，政府強迫市民使用，卻沒有詳細交代「安心出行」追蹤功能與資料如何使用，他對「安心出行」能否保障隱私感到懷疑。他說，沒裝「安心出行」無法去街市，但可以到街市附近商舖、超市或網上購物。

香港昨增一宗輸入，患者為沙烏地阿拉伯抵港機組人員，已打兩針復必泰；初步確診少於5宗。大公報報導，香港最新一輪社交距離措施11月10日到期，據了解，港府本月中將會公布擴大「安心出行」範圍，進入B類食肆的客人必須掃碼。有防疫專家認為，未來所有其他室內場所，包括商場、超市等，都必須使用「安心出行」，要與內地通關更要加強追蹤功能。

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