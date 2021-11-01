嘆被抹黑 建制派網紅撤反林鄭連任聯盟

親建制派網紅「華記」成立「反對林鄭連任大聯盟」才一周，現改為支持劉德華擔任特首。（翻拍自YouTube影片）

香港 社會對於林鄭月娥應否爭取連任有不同意見，親建制派網紅「華記」楊官華10月25日在YouTube成立「反對林鄭連任大聯盟」，呼籲支持梁振英、鄧炳強、李家超等「有識之士」帶領香港，現有成員逾1.5萬人。楊官華昨天在Youtube拍片，撤回成立才一周的「大聯盟」，改為支持藝人劉德華擔任特首。

香港01報導，華記正能量臉書 專頁版主、華記茶餐廳創辦人楊官華指出，大聯盟成立後「一石激起千重浪」，令社會出現極大矛盾，又稱遭藍營（親北京、親港府、撐港警）和黃營（親民主派）網紅「抹黑」他「顛覆國家」，為了不想引起社會矛盾，「不想被趁虛而入，不想國家難做、警察 難做」，故決定撤回成立大聯盟。

楊官華在片段中稱，大聯盟成立後，來自藍營的陳靜心以普通話拍片，指他反對林鄭連任屬顛覆國家，「好多網友擔心有人排隊去國安『隊我』，說我顛覆國家」，又指有數十名黃營網紅拍片抹黑他，稱他作為「小市民」，根本無法抵抗這些抹黑，因此決定正式撤回「反對林鄭連任大聯盟」。

楊官華稱：「黃友」由修例風波起，無休止地要求林鄭下台，他慨嘆成立大聯盟只能希望反對林鄭連任，卻遭千夫所指，形容「政治上真是很難揣摩」。

他續稱，香港有了《國安法》便會施德政，施德政則要用「福將」，因此他轉支持劉德華擔任特首，並建議把大聯盟易名為「香港人齊心通關大聯盟」。他強調，人心是要靠收買的，若林鄭能促成香港與內地通關，自然收買到港人的人心。

翻查資料，原名為「楊官華正能量情報交流組織」的臉書私人群組近日改名為「反對林鄭連任大聯盟群組」，會員人數接近1.5萬，群組相關資料顯示，「希望國家領導人看清楚林鄭月鵝過去4年的所作所為，不能錯判形勢，如果林鄭再做多一屆特首，香港好難會和諧、穩定、繁榮」，又稱支持有能力領導人如CY（梁振英）、鄧炳強、李家超等「民心所向的有識之士」帶領特區政府施政。