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新制上路 港人買「白機」專掃「安心出行」

香港新聞組／香港1日電
香港市民1日起，進出政府場所包括辦公室、診所、健康中心等，必須使用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼。（中通社）
香港市民1日起，進出政府場所包括辦公室、診所、健康中心等，必須使用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼。（中通社）

香港市民今日起出入港府處所及醫院等必須使用「安心出行」，有手機店趁機推出「白機」（新機或已格式化、內不含任何資料的手機）供用來專門安裝「安心出行」程式。有專家擔心市民平時會將「白機」關機，爆疫時對疫情追蹤造成一定影響，長遠而言「安心出行」配上實名登記當然最好，惟港府要先做好相關配套，比如提升大數據分析能力。

文匯報報導，由於用「安心出行」掃描二維碼時毋須連線上網，亦不須有電話卡，故一些反對「安心出行」的人會多買一部手機。詢問或購買「白機」的顧客以年輕人及中年人較多，有買機者直言：「這部手機不會裝電話卡，不會用來做其他事，只安裝『安心出行』。」

昨日深水埗鴨寮街一帶有手機店家看準相關商機，推出「安心出行系列」手機，店員指「安心出行系列」手機其實就是二手的「白機」，更有多個型號供選擇，售價最低一款只需520元（港幣，下同，約66.8美元），並直言這兩日銷情不俗，反而鮮見長者前來購買。有中年顧客明言：「本身當然有智能手機，只是為了嘟『安心出行』而買多一部，所以部機不必有其他功能，只需要夠便宜就好。」

報導引述呼吸系統專科醫生梁子超表示，如果上述市民平時是將「白機」關機，爆疫時會對疫情追蹤造成一定影響，因他們根本收不到「安心出行」的通知。至於香港應否效法內地的健康碼，使用「安心出行」時也要實名登記，梁子超認為兩者配合當然最好，但也要港府做好相關配套，比如提升大數據分析能力：「如果大數據分析能力不足，到時反而會有好多雜訊（錯誤訊息），耽誤個案追蹤。」

另據明報報導，有不願具名的市民買了一部400多元的二手手機，打算日後用作出入政府場所。他說，「市民都有自己選擇，始終不是一個非常信任的政府」，擔心被收集過多資料，亦質疑措施背後有否其他原因。

手機 疫情 香港

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