港財爺估今年經濟增長近6.5% 盼調整防疫措施加快通關

香港財政司司長陳茂波期望港府現時調整防疫抗疫措施，可以加快香港與內地恢復正常通關。（中通社）

香港 財政司司長陳茂波昨天發布網誌表示，香港經濟保持穩健復甦態勢，預計今年第三季度經濟增長數字仍然不俗，全年經濟增長將接近6.5%。他期望特區政府現時調整防疫抗疫措施可以加快香港與內地恢復正常通關，令香港經濟復甦有更大支持動力。

新華社報導，陳茂波表示，香港經濟改善受惠於上半年強勁的貨物出口、固定投資重拾動力。隨著全球推展疫苗接種，部分主要經濟體重啟經濟，內地經濟穩健復甦，香港貨物出口總值在上半年急升30%，其後動力雖略為放緩，但第三季度增幅仍達22.7%。

陳茂波表示，出口表現強勁，內需動力逐漸恢復，帶動香港經濟在上半年同比增長7.8%。從相關指標來看，相信將於11月1日公布的第三季度經濟增長數字仍然不俗。但考慮到上半年經濟反彈速度遠較預期強勁，加上去年下半年比較基數較高，第三季度經濟同比增幅應會低於上半年。

此外，經季節性調整的香港失業率由今年初7.2%的17年高位大幅回落至第二季度的5.5%，在第三季度進一步下跌至4.5%，是去年第一季度以來的低位。受疫情 影響嚴重的零售、住宿和餐飲服務業的就業 人數亦觸底回升，合計在第三季度同比上升3.5%。

陳茂波說：「香港是聯繫內地和世界的商業樞紐，很多在香港設立公司的外國企業，包括許多外國金融機構，在內地都有業務，因此能夠與內地免檢疫通關，也可以方便這些企業的人員到內地視察和洽談生意，對維持香港樞紐地位亦非常重要。」