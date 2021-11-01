美企駐港地區總部 18年來最少 較國安法生效前跌1成

港府統計處最新數字顯示，在香港設地區總部的美資及日資公司數目呈下跌趨勢。相反，中資駐港企業數目則創新高。（Getty Images）

香港 去年實施國安法後，引起外資撤走及資金外流的憂慮。港府10月指今年駐港外資公司數目創新高，但港府統計處以6月初作為統計日期的最新報告，顯示今年以香港作地區總部的美國 公司，較去年6月1日、即國安法生效前跌近10%至254家，數目是2003年以來、18年的低位，中資駐港企業數目則創新高。

明報報導，港府統計處早前公布駐港公司統計調查報告，今年以香港作地區總部的美資公司錄得254家，較去年同期282家減少1成，占整體地區總部17.4%。翻查資料，相關數字屬2003年錄242家以來，近18年低位。此外，日資公司駐港總部今年亦按年跌約7%至210家，占整體14.4%。

據報導，內地企業以港作地區總部的數目則持續上升，今年增加約6%至252家，直逼美資公司數目；占整體數字則升至17.3%。另歐洲企業則未有太大升跌，也沒明顯趨勢。以英資公司為例，今年有138家在港設立地區總部，按年升5%；法國企業則按年減5%。

報導稱，整體而言，今年外資公司在港設立地區總部的數目為1457家，較去年同期1504家按年跌3.1%；相關就業 人數則達16.1萬，按年減少9%。

報導指出，報告亦統計非本地企業以港作「地區辦事處」的數目，日資公司仍然延續去年優勢，以423家最多，但按年微跌1%；美資公司按年微升0.5%至410家。至於內地企業期內則錄377家，較去年同期344家增約9.6%。

報導說，若把「地區總部」、「地區辦事處」及「當地辦事處」合計，駐港公司數目雖達9049家的新高，但美資的1267家為2010年來最少，日資的1388家是近4年最少，中資的2080家則創歷來新高。

報導引述美國克萊門森大學經濟系副教授徐家健認為，外資公司因政治因素減少駐港總部數目僅屬小部分，另一部分原因或與疫情封關有關，包括派遣企業本土專家赴港工作成本增加等。

報導稱，他續指出，儘管美國上市成本較香港高，但近期企業能在港成功上市的把握拾級而下，故現時有部分香港企業傾向來美上市；相關企業屆時或分類作「在港擁有地區總部的美資公司」，因此預計，美資企業赴港設立總部或辦公室的實際數字將較公布數字為低。