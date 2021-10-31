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2非建制派區議員 報名香港立法會選舉

香港新聞組／香港31日電
譚香文對現時議會只有一把聲音感不滿，希望服務市民，為國家做事。（取材自臉書）
譚香文對現時議會只有一把聲音感不滿，希望服務市民，為國家做事。（取材自臉書）

立法會選舉新畫分的10個直選地方選區中，提名期首日有4個選區共5人報名參選，其中2人屬非建制派，分別是黃大仙區議員譚香文（公民黨及人民力量前成員）及離島區議員方龍飛，兩人分別參選九龍中及港島西地區直選。另3人為建制派的民建聯主席李慧琼參選九龍中，以及工聯會吳秋北、鄧家彪，分別報名參選港島東及九龍東。

離島區議員方龍飛報稱無黨派。（取材自臉書）
離島區議員方龍飛報稱無黨派。（取材自臉書）

明報報導，曾於2004年循會計界晉身立法會的譚香文說，她與很多市民對現時議會只有一把聲音感不滿，「都是忠實的廢物」，認為對社會不健康，希望自己能代表「溫和、理性、獨立、專業」的非建制聲音走入議會，監察政府。她說相信中央不希望議會只有一把聲音，「沒有理由一直是建制獨當一面」。被問有否與「新思維」接觸，譚稱「別人做什麼我不會理，不需要與他們做任何協調」，中聯辦亦沒與她接觸，「我是愛國愛港人士，在英國回來多年，希望能夠服務香港市民，為國家做事」。

地區直選參選人需在選舉委員會五大界別中，各取至少兩個提名，報導指出，屬第5界別選委的港區全國人代陳曼琪證實提名譚香文。曾任黃大仙區議員多年的陳曼琪稱與譚共事多年，認為對方合乎愛國者治港的底線，而在「紅線」之上，新選舉制度需要多元代表而非一致意見，希望給譚「去試」。

另外，離島區議員方龍飛報稱無黨派，報導稱，他於2019年參選區議會時報稱屬民主動力；有份協調民主派初選的民主動力今年2月停止運作，發起人包括李卓人及何俊仁。方龍飛昨在社交平台發文感謝街坊，稱前路難行都會「關關難過關關過」。

據報導，全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，有非建制派取得足夠提名參選，反映中央沒將「愛國者治港」門檻定到最高。

提名 香港 英國

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