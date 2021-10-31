香港第3劑最快下月打 專家倡5歲可接種

香港科學委員會專家30日與政府開會，商討讓5至11歲兒童接種復必泰疫苗。圖為 萬聖節前夕，許多小孩變裝到蘭桂坊討要糖果。（中通社）

香港 衛生防護中心轄下科學委員會已建議特定群組補打第三針，據了解，可望於11月開展第三針接種計畫。專家昨日表示，第三針遲早要全民推廣，屆時完成疫苗 接種的定義應改為打完三針。此外，專家引述美國經驗指出，5至11歲兒童接種復必泰（輝瑞BNT）疫苗安全、有效，且無出現心肌炎個案，相信香港通過機會很大。

大公報報導，新冠疫苗顧問專家委員會成員劉宇隆昨日在一個電台節目表示，港府應先為長者及免疫力低的人士打第三針，最終推展到全民，由60歲推展至18歲，亦應將「完成接種」的定義改為三針科興疫苗，而非兩針。

港大內科學系臨床教授孔繁毅說，復必泰疫苗的整體中和抗體水平比科興疫苗高10倍，如果已打完兩針科興的人，第三針仍打科興，抗體可能仍然偏低，「可能半年又要再打都說不定」。而mRNA疫苗的細胞免疫介導刺激較強，即使有變種病毒 ，復必泰疫苗的保護力都會較持久，相信接種復必泰疫苗的人，打完兩針的一年後，才需打第三針。

孔繁毅續說，青少年只打一針復必泰不足以應對Delta變種病毒，可由家長決定是否接種第二劑，並在兩、三個月後再接種。至於港府是否有需要再調整青少年接種標準至兩劑疫苗，孔繁毅認為，要視乎疫情及需要，又說若在接種第一劑後相隔8至12周再接種第二劑，出現心肌炎的機率會更低，目前出現心肌炎亦不常見。

全港現有26間社區疫苗接種中心，其中五間由私家醫院營運的接種中心將由明日起關閉，餘下21間則運作至今年底。

此外，新冠肺炎變種病毒有可能在社區擴散，兒童亦需打疫苗保護。科學委員會專家昨日下午與港府開會，商討降低兩款疫苗的接種年齡，包括讓5至11歲兒童接種復必泰疫苗，約涉及41萬人，以及讓3至17歲兒童接種科興疫苗，約涉及87.1萬人。

專家引述美國經驗指出，5至11歲兒童接種復必泰疫苗是安全、有效，且無出現心肌炎個案，相信香港通過機會很大。有小學校長表示，希望盡快落實進一步降低接種年齡，有助學校恢復全日面授課堂，讓學生回復正常學習進度，並參與課外活動。