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港專家許樹昌估明年2月有望與內地通關

香港新聞組／香港31日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

港府為爭取與內地逐步恢復正常通關，正收緊特定群組人士檢測次數及收緊豁免檢疫入境安排，而另一項通關關鍵條件是港府要推出具追蹤功能的「健康碼」。

文匯報報導，有份出席早前與內地專家對接會議的港府專家顧問、香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌昨表示，預料明年2月香港有望與內地恢復免檢疫的通關，屆時港人下載的「健康碼」，相信會有追蹤功能，又強調巿民毋須擔心私隱問題，「一定要有追蹤功能內地才會接受，否則會為內地帶來額外的爆發風險。」

許樹昌接受廣東電視台訪問時透露，今年9月底到深圳出席內地與香港疫情防控工作對接會議時，內地專家以澳門特區作為例子，指出與澳門由開會商討至正常通關需時四、五個月，因此他估計香港要到明年2月，才能夠開始恢復與內地免檢疫通關。

他表示，港府需要符合內地提出的四項條件才能恢復正常通關，首先是內地專家認為香港確診者出院條件太寬鬆，另外入境豁免檢疫的群組除包括機組人員、海員及領事外，較早前連好萊塢影星妮可基嫚亦獲准豁免，內地專家擔心豁免群組太多會引起爆發；高危群組人士目前檢測次數太少，而最後一項條件是要推出具備追蹤功能的「健康碼」。

不過，港府仍未公布有關港版「健康碼」的安排，創新及科技局局長薛永恒早前表示已就港版「健康碼」提出多個方案，食物及衞生局已把方案轉交內地相關部門審視。許樹昌指出，若要與內地正常通關，「健康碼」要有疫苗接種紀錄、陰性核酸紀錄，以及有關人士過去21天未有到過爆發疫情的地區的紀錄，且手機要具備追蹤功能。

許樹昌相信本港只要本地個案「清零」，即使有零星個案，疫情不要擴散，正常通關並非大問題，但與內地通關亦要設有「熔斷機制」，香港應該會跟從澳門的模式，若出現一宗源頭不明本地個案，就會觸發該機制暫停免檢疫通關安排，而28天沒有本地爆發，便應已截斷傳播鏈，屆時才能恢復正常通關。

香港 健康碼 澳門

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