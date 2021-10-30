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港立法會選舉提名 廉署警告不得煽惑不投票

香港特派員李春/即時報導
香港廉政公署。（取材自大公網）
香港廉政公署。（取材自大公網）

香港立法換屆選30日展開提名，首日有15份提名表格交到選舉事務處。香港廉政公署發出警告，不得在選舉期內「煽惑另一人不投票或投無效票」，否則要監禁三年罰款港幣20萬元（約2.5萬美元）。

香港立法會以疫情理由延遲一年多再選，期間中國人大常委會作出了香港選制改變的決定，新的立法會設90議席，包括十個地區選區直接選舉20席，功能組別和選舉委員會則選出30和40席。

香港立法會換屆選舉提名期10月30日展開，至11月12日結束，立法會選舉投票則安排在12月19日進行。

香港選舉事務處說，首日共接獲15份提名表格，其中地方選區、功能界別及選舉委員會界別，各有五份提名表格。

香港廉政公署選擇提名第一天發出聲明，稱留意到有人在互聯網呼籲市民於選舉中投白票，提醒市民任何人在選舉期間內藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票，即屬非法行為，干犯《選舉(舞弊及非法行為)條例》第27A條，可判處監禁3年及罰款20萬港元。

香港廉署還說，根據《條例》，公開活動包括向公眾作出的任何形式的通訊，以及向公眾分發或傳布任何材料。《條例》適用於一切與選舉有關的行為，不論該行為是在香港境內或在其他地方作出，提醒市民切勿參與不法呼籲或轉載違法內容。廉署要打擊操控或破壞選舉的行為，並會要求相關社交媒體平台或網站移除違法內容，呼籲市民嚴守法規，切勿參與不法呼籲或轉載相關違法內容。

香港 提名 投票

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