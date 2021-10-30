新兵多…民建聯18人、工聯9人征戰香港立法會

民建聯將派出18位成員參加立法會換屆選舉，工聯會理事會昨晚也通過九人的參選名單。圖為香港立法會綜合大樓會議廳。 （中新社）

2021年立法會換屆選舉提名 期今日正式展開，民建聯昨日公布將派出18位成員參加立法會換屆選舉，其中一半為新星，另九名第六屆立法會議員將競逐連任，部分會轉跑道參選，第六屆立法會有四名立法會議員將退下火線。此外，工聯會理事會昨晚也通過九人的參選名單。

香港 文匯報報導，民建聯是次派出10人參與地區直選，競逐功能界別的有4人，選舉委員會界別共4人。原屬功能界別中「超區」的民建聯主席李慧琼、周浩鼎，及原任區（一）的劉國勳均改為出選地區直選，鄭泳舜、陳恒鑌、陳克勤争取連任，新面孔包括出選新界東南的前沙田區議員李世榮，常委梁熙出選港島東，副主席陳學鋒參選港島西，九龍東則派出顏汶羽。新界西的梁志祥、九龍西的蔣麗芸、九龍東的柯創盛則退下火線。

新增的選委會界別，民建聯將派出現任地區直選議員的張國鈞、葛珮帆轉戰，餘下兩名新人分別為前區議員林琳和執委陳凱榮。在功能界別方面，民建聯派出4人，何俊賢在漁農界競逐連任，黃英豪出選進出口界，社福界由選委朱麗玲出選。首次出選的港區全國人大代表、民建聯副主席陳勇則出選「港區人大代表、全國政協委員及全國性團體代表」界別。原任進出口界的黃定光退下火線，交棒予全國政協委員黃英豪。

據報導，工聯會理事會昨晚也通過九人的參選名單，分三路循地區直選、勞工 界，及新增的選舉委員會界別出戰今年的立法會選舉，並以「爭公義 共富裕 創新局 同前行」為競選口號。

工聯會昨日舉行第38屆四次理事會，通過該會2021年立法會換屆選舉的名單，共派出九人參選。地區直選方面，工聯會派出三人參選，分別由吳秋北出選香港島東，鄧家彪出選九龍東，陳穎欣出選新界西南。在功能界別方面，工聯會派出梁子穎和第六屆立法會議員郭偉强出選勞工界。

報導說，新增的選舉委員會界別則由麥美娟、工聯會理事長黃國、第六屆立法會議員陸頌雄及汽車交通運輸業總工會的蔡永強出選。是次參選名單亦意味身兼行政會議成員的第六屆立法會九龍東議員黃國健不競逐連任。