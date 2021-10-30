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港特首選戰 明年3月底才投票 3女6男提前開打

香港特派員李春／香港30日電
香港現任特首林鄭月娥。 （中新社）
香港現任特首林鄭月娥。 （中新社）

香港今年到明年3月，最重要的事是三場選舉。本來選完選舉委員會後，大熱的應該是12月19日舉行的立法會選舉，但大熱的已經倒灶，不該熱的提前熱了起來，那是香港特首選戰，提早打了起來，還因之排出了三女六男「跳馬仔」陣容。

簡單說說立法會選舉因何當熱不熱。當熱，是這次立法會選舉是香港選舉制度大變之後，首場立法會選舉，這是第一當熱；再就是香港立法會擴展到90席，更多人下場，本當更加熱烈，這是第二當熱。然而30日進入提名期，到目前為止沒有前哨站、沒有拉票站。如此冷清，是所謂「清一色」效應，即按入場規則和入場意願，民主派沒有下水的，變成一場建制派的「內戰」。

香港財政司司長陳茂波。 （中新社）
香港財政司司長陳茂波。 （中新社）

按理說立法會選90席，涉及三山五嶽是當熱，然而特首也就一席，加上只有「愛國愛港」人士中的1500人有資格選，不說冷清，起碼不會那麼早就熱。誰料明年3月27日才要投票，現在就很熱鬧。

熱鬧的原因只有一個，就是這不好坐穩之位，還是有不少人想坐，其中有人擺出非我莫屬的架勢，有人則深藏不露，有一人你一槍，就有人我一刀。香港人百年來最大樂趣，就是賽馬，即港人口中說的「跑馬仔」現在也就跑了起來。

香港政務司長李家超。（中通社）
香港政務司長李家超。（中通社）
香港前金融管理局總裁任志剛。（本報資料照片）
香港前金融管理局總裁任志剛。（本報資料照片）

這回特首「跑馬仔」，雖說暫時還是亂局和迷局，但比較清晰可能入圍開戰的，是三女六男。

葉劉淑儀（左）。（中通社）
葉劉淑儀（左）。（中通社）
世界衛生組織前祕書長陳馮富珍。（中新社）
世界衛生組織前祕書長陳馮富珍。（中新社）

先說三女，即極度想連任的現任特首林鄭月娥，有人說香港民主派建制派都反她，她沒希望，但這事一人說了算；其二是曾任世界衛生組織祕書長的陳馮富珍，她是匹冷馬，到現場還沒抛頭露面，有人說她74歲了，希望不大，但看看拜登呢；還有一位是葉劉淑儀，她個人意願強，資歷又最完整，當過保安局長可以繼續警察治港、做過公務員深知政府運作奧秘、參加過直選和組建過政黨有政治經驗，但也有人說勝算不大。

香港保安局長鄧炳強。（中通社）
香港保安局長鄧炳強。（中通社）
香港行政會議召集人陳智思。（中新社）
香港行政會議召集人陳智思。（中新社）

再說六男，個個都有意願，只列名單不加評說，包括前特首梁振英、現任政務司長李家超、現任保安局長鄧炳強、現任行政會議召集人陳智思、想試水的前金融管理局總裁任志剛、現任財政司長陳茂波。前三人又硬又政治，後三人又軟又經濟，但有相士說香港來年仍將陰盛陽衰。

全國政協副主席、香港前特首梁振英。 （中新社）
全國政協副主席、香港前特首梁振英。 （中新社）

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