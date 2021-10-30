澳洲開渠道降低港人移民門檻 符合條件留澳4年可申請

澳洲「避風港政策」29日出爐，持有臨時畢業簽證或臨時工作簽證的香港人，留澳滿四年，可透過特設的「香港渠道」申請永久居留權。（路透）

澳洲 昨日進一步公布有關給予香港 人「避風港政策」的文件，當中包括在兩項永久居留簽證上，各增加一個為港人而設的分類「香港組別」（Hong Kong Stream），給予持有當地畢業生或臨時工作簽證 的香港人申請。澳媒指，在新政策下，合資格港人申請永久居留簽證的門檻變得極低。新措施將在2022年3月5日起實施。

香港01報導，澳洲新公布的「移民規例修訂（香港）法例2021」文件顯示，政府會在「技術移民獨立簽證」（俗稱189簽證）和「偏遠地區技術移民永久居留簽證」（俗稱191簽證）內，各加設「香港組別」（Hong Kong Stream）。

據澳洲傳媒SBS中文台報導，這兩項全新簽證分類渠道的申請人，須是持有臨時技術移民工作簽證（457簽證）、臨時技術短缺簽證（482簽證）或臨時畢業生簽證（485簽證）的香港人，在申請時須持有香港特區護照或英國國民（海外）護照（BNO）護照。

這些持有臨時簽證的申請人也須符合通用條件（Common criteria），例如是健康檢查與品格審查、沒有被澳洲安全及情報組織視為直接或間接安全風險等，他們持有簽證四年後可以申請技術移民獨立簽證（189簽證），或是在指定偏遠地區居住、工作或進修三年後，可以申請偏遠地區技術移民永久居留簽證（191簽證）。

報導指出，在新政策下，持有畢業生或臨時工作簽證的港人，將能在澳洲一定年期後，只需符合「通用條件」便可申請永久居留，無須達到傳統「計分」等要求，申請永居門檻降低。

香港2020年中實施「港區國安法」後，西方多國反對，澳洲同年宣告推出優待香港人方案，包括公布讓持當地學生簽證或臨時技術簽證的港人獲准額外在澳洲居留五年，然後有途徑申請永久居留。

另據澳州廣訊報報導，目前正在南澳州首府阿得雷德舉行的澳亞藝術節，疑似因為忌憚中國壓力而對作品實施政治審查。

阿得雷德市澳亞藝術節主辦單位向香港表演團體南澳香港文化協會表示，節目裡不得展現「黃傘」。主辦單位否認受到中國干預。

據報導，事件除了引起來自香港的表演團體不滿之外，更引起坎培拉當局關注中國干預澳洲藝文活動的問題。澳洲外交部部長潘恩強調，藝文活動不得實行政治審查。