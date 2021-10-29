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民陣逾時未交資料 解散仍遭警窮追猛打 搜查4據點

香港新聞組╱香港29日電
警方28日早進入社民連位於荔枝角的辦事處搜查，歷時約一小時。(取材自立場新聞)
警方28日早進入社民連位於荔枝角的辦事處搜查，歷時約一小時。(取材自立場新聞)

雖然香港泛民主派組織民間人權陣線已經解散，但香港警方仍然窮追猛打，28日搜查了與民陣相關的4個地方，包括社會民主連線位於長沙灣永明街的辦事處；社民連也屬泛民陣營，過去與民陣關係密切。

中央社綜合港媒報導，警方今年4月根據社團條例要求民陣提交成員活動及資金等資料，由於民陣沒有依時提交，且於8月中自行宣布解散，警方於是採取調查行動。

民陣於8月15日發表聲明，表示近一年多來，政府不斷以疫情為由拒絕民陣及不同團體的遊行申請，各成員團體遭受打壓，召集人陳皓桓也因多起案件身陷囹圄，秘書處無法維持運作，因此決定解散。

民陣於2002年成立，自2003年每年7月1日都會舉辦「七一」遊行，提出落實普選等民主自由訴求，而泛民主派都會參加，也因此被視為泛民舉辦遊行示威的「大台」（粵語，意旨龍頭、領銜者）。

2019年「反送中」運動爆發期間，民陣曾多次發起示威遊行，過程中有民眾不時高舉「港獨」旗幟，高呼「香港獨立」，並與防暴警察爆發嚴重衝突。有報導表示，民陣可能因此觸犯國安法。

去年中，民陣更被揭發原來一直沒有依照香港法律規定，向政府部門註冊，令其過往舉行的遊行變成非法活動。

據立場新聞報導，何君堯今天在立法會提口頭質詢，指控民陣涉嫌洗黑錢、勾結外國勢力和違反國安法，要求政府交代是否會追究。保安局局長鄧炳強重申，組織成員的刑責不會因為解散組織、成員辭職而抹走，警方正積極跟進民陣涉嫌違反《社團條例》相關罪行，包括無應社團事務主任要求交資料，及無按《社團條例》登記，亦會繼續調查民陣成員組織、參與未經批准集結的案件，適時再作拘捕。

另一方面，澳門獨立媒體「愛瞞日報」近期無預警停刊，臉書也一度關閉，日前雖重啟但未更新。「愛瞞日報」前副社長崔子釗近日受訪分析，這反映澳門年輕民主派人士自我保護意識強烈，不敢逾越紅線。

崔子釗表示，澳門現在的政治氛圍已經沒有空間讓民主派人士從事社會運動，「或者他們都不想走香港的民主派的人的路，意思他們不會持續抗爭，甚至不惜犯險去違法，我相信相對會更保守。」

據悉，「愛瞞」是澳門民主派「新澳門學社」的刊物，營運資金也來自「新澳門學社」。自從該黨議員蘇嘉豪被撤銷參選立法會資格後，不但打擊了「愛瞞」的運作，倉卒關閉粉專也令外界猜測他們是否受到壓力。

澳門 遊行 香港

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