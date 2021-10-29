我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經濟學家趙岡92歲在加州辭世 當年開創台灣中經院

金山灣區3大機場年末機票 恐難重現去年破底價

年輕人典範 「金牌劍神」張家朗獲頒理大榮譽博士

香港新聞組╱香港29日電
張家朗在東京奧運奪得男子個人花劍項目金牌，香港理工大學頒予榮譽博士學位。（新華社）
張家朗在東京奧運奪得男子個人花劍項目金牌，香港理工大學頒予榮譽博士學位。（新華社）

香港理工大學昨天宣布，頒授榮譽博士學位予剛獲得東京奧運金牌的香港劍擊運動員「劍神」張家朗，以及空間技術專家、「嫦娥五號」探測器系統的總指揮及總設計師楊孟飛。

香港01報導，理大校長滕錦光形容，張家朗和楊孟飛雖來自不同專業，但同樣擁有百折不撓的奮鬥精神，形容兩人敢於「立大志、求突破」，展現堅毅不拔、永不放棄的優良素質，是年輕一代的良好典範。

劍擊運動員張家朗在2020東京奧運代表香港出戰，並在男子個人花劍比賽中奪冠，為香港取得回歸後首面奧運金牌，是香港歷來第二金。

報導指出，理大表示，張家朗自小對劍擊充滿熱忱，15歲時決定踏上全職運動員之路，多年來參與過無數國際比賽並屢創佳績，為實現理想付出極大努力，展現無比的鬥志和堅定的決心，是年輕人的最佳榜樣。而他在劍擊運動所取得的佳績，提升香港在國際體壇的地位，亦喚起港人對體育運動關注，將香港體育發展帶到更高台階。

報導稱，理大指出，楊孟飛是空間技術專家，多年來致力空間飛行器領域科研工作，對中國探月工程、載人航天及衛星研製等方面貢獻良多，他在2015年當選為國際宇航科學院終身院士，2017年當選為中國科學院院士，成就備受肯定。

楊孟飛同樣是「嫦娥五號」探測器系統的總指揮及總設計師；而他亦與香港理工大學科研團隊緊密合作，支持理大在航天領域的研究工作。

香港 東京奧運 運動員

上一則

民陣逾時未交資料 解散仍遭警窮追猛打 搜查4據點

下一則

村民來投訴 陝西副鎮長翹腳抽菸吼「滾出去」

延伸閱讀

香港電檢修例 不利國安禁演 「十年」遭點名煽動港獨

香港電檢修例 不利國安禁演 「十年」遭點名煽動港獨
「十年」危害國家安全？ 導演：堅持創作自由

「十年」危害國家安全？ 導演：堅持創作自由
香港圖書館

香港圖書館
兩岸三地都有「故宮」了 香港故宮預計明年7月開館

兩岸三地都有「故宮」了 香港故宮預計明年7月開館

熱門新聞

一名遊客闖入北京野生動物園白虎園區對眼前的虎群叫囂、狂吼、挑釁，但老虎始終不為所動。（百家號）

男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他

2021-10-25 12:17
古風美食視頻博主李子柒告經理人，與「杭州微念」徹底撕破臉。（視頻截圖）

中國第一網紅淪最慘打工人 李子柒告經理人 徹底撕破臉

2021-10-27 08:00
李雲迪。(取材自微博)

李雲迪嫖娼1次1萬元 支付寶轉帳「上半年已被抓過」

2021-10-21 21:43
父親對女兒說他已老了，沒有能力一直養她。（取材自鳳凰周刊）

月給1萬生活費嫌少 留學生飆罵親爹是畜牲

2021-10-22 10:00
李子柒在訪談中，少見的露出全臉。（視頻截圖）

停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事

2021-10-23 10:00
李雲迪。(新華社)

李雲迪嫖娼被拘 同樣原因被抓的明星後來怎樣了？

2021-10-21 20:32

超人氣

更多 >
紐約飛加州 頭等艙亞裔男乘客毆打空服員 飛機迫降後被捕

紐約飛加州 頭等艙亞裔男乘客毆打空服員 飛機迫降後被捕
華女機場遭詐騙 上車3分鐘索400元

華女機場遭詐騙 上車3分鐘索400元
拜登揭曉1.85兆預算 「沒人會得到所有想要的，包括我」

拜登揭曉1.85兆預算 「沒人會得到所有想要的，包括我」
新疆3500年前乾屍「小河公主」身分 基因測序揭曉

新疆3500年前乾屍「小河公主」身分 基因測序揭曉
看了9年的婦產科醫師竟是捐精父 女病患怒提告

看了9年的婦產科醫師竟是捐精父 女病患怒提告