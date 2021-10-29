年輕人典範 「金牌劍神」張家朗獲頒理大榮譽博士

張家朗在東京奧運奪得男子個人花劍項目金牌，香港理工大學頒予榮譽博士學位。（新華社）

香港 理工大學昨天宣布，頒授榮譽博士學位予剛獲得東京奧運 金牌的香港劍擊運動員 「劍神」張家朗，以及空間技術專家、「嫦娥五號」探測器系統的總指揮及總設計師楊孟飛。

香港01報導，理大校長滕錦光形容，張家朗和楊孟飛雖來自不同專業，但同樣擁有百折不撓的奮鬥精神，形容兩人敢於「立大志、求突破」，展現堅毅不拔、永不放棄的優良素質，是年輕一代的良好典範。

劍擊運動員張家朗在2020東京奧運代表香港出戰，並在男子個人花劍比賽中奪冠，為香港取得回歸後首面奧運金牌，是香港歷來第二金。

報導指出，理大表示，張家朗自小對劍擊充滿熱忱，15歲時決定踏上全職運動員之路，多年來參與過無數國際比賽並屢創佳績，為實現理想付出極大努力，展現無比的鬥志和堅定的決心，是年輕人的最佳榜樣。而他在劍擊運動所取得的佳績，提升香港在國際體壇的地位，亦喚起港人對體育運動關注，將香港體育發展帶到更高台階。

報導稱，理大指出，楊孟飛是空間技術專家，多年來致力空間飛行器領域科研工作，對中國探月工程、載人航天及衛星研製等方面貢獻良多，他在2015年當選為國際宇航科學院終身院士，2017年當選為中國科學院院士，成就備受肯定。

楊孟飛同樣是「嫦娥五號」探測器系統的總指揮及總設計師；而他亦與香港理工大學科研團隊緊密合作，支持理大在航天領域的研究工作。